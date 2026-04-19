ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε ιερούς ναούς

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να διαλευκάνουν μια σειρά κλοπών που είχαν διαπραχθεί σε θρησκευτικούς χώρους και αποθήκες, φέρνοντας στο φως οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δράση που εκτεινόταν σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα επτά είχαν ολοκληρωθεί και τα έξι παρέμειναν σε στάδιο απόπειρας. Τα περισσότερα σημειώθηκαν σε ιερούς ναούς, ενώ δύο περιπτώσεις αφορούσαν αποθηκευτικούς χώρους. Η δραστηριότητα των εμπλεκομένων τοποθετείται χρονικά από τις αρχές Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου 2026.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατ’ εξακολούθηση διακεκριμένες κλοπές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνονται και παραβάσεις που σχετίζονται με κατοχή ναρκωτικών. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και ένας τρίτος άνδρας, 50 ετών, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ως συνεργός και περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες μέσα σε μόλις δύο ημέρες, στις 16 και 17 Απριλίου 2026, προχώρησαν σε δέκα επιμέρους ενέργειες σε ναούς, με πέντε από αυτές να ολοκληρώνονται και τις υπόλοιπες να αποτυγχάνουν. Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο, ένας εκ των δραστών μαζί με τον τρίτο εμπλεκόμενο είχε διαπράξει ακόμη τρεις κλοπές, μεταξύ των οποίων και σε αποθήκες.

Τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν περιλάμβαναν χρήματα αλλά και διάφορα άλλα αγαθά, τα οποία οι δράστες φέρονται να ιδιοποιήθηκαν παράνομα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα που οδηγούσε ο 46χρονος, στο οποίο βρέθηκαν έξι λίτρα ελαιόλαδο σε δοχεία και 95,60 ευρώ σε κέρματα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, κατασχέθηκαν οκτώ ναρκωτικά χάπια και δύο αλυσοπρίονα.

Συνολικά, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των πράξεων, των χρημάτων, των ναρκωτικών δισκίων, των εργαλείων, καθώς και των δοχείων με το ελαιόλαδο.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης για τις περαιτέρω διαδικασίες.