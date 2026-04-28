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ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαθιουδάκης
Ειδήσεις
15:17 - 28 Απρ 2026

ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαθιουδάκης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του Ιωάννη Μαθιουδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο Γιάννης Μαθιουδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968, ως αθλητικός ρεπόρτερ στην εφημερίδα «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ». Το 1978 ξεκίνησε η μακρά συνεργασία του με την εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», αρχικά ως αθλητικός συντάκτης και στη συνέχεια ως συντάκτης ύλης, υπεύθυνος ειδησεογραφικού – πολιτικού ρεπορτάζ και μετέπειτα αρχισυντάκτης. Τη δεκαετία του ‘80 διετέλεσε διευθυντής σύνταξης της εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και συνεργάτης των εφημερίδων «ΒΡΑΔΥΝΗ», «ΕΛΛΑΔΑ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΑΘΗΝΑΪΚΗ». Το 1980, ορμώμενος από τη βαθιά αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μήλο, ίδρυσε την εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ», της οποίας διετέλεσε εκδότης και διευθυντής έως το τέλος του βίου του ενώ στελέχωσε και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Μαχητικός, ευθύς και ανεπιτήδευτος, ανυποχώρητος, δριμύς και καυστικός, ο Γιάννης Μαθιουδάκης θα παραμείνει στη μνήμη όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του. Είχε αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση, καθώς υπήρξε εκπρόσωπος των συντακτών της εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, χωρίς, ωστόσο, ποτέ να πάψει να αγωνίζεται και να συνδικαλίζεται υπέρ του κυκλαδικού Τύπου, που τόσο στήριξε με τη δράση και τη στάση του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλιπόντα συνάδελφο, που αφιέρωσε τη ζωή του εξίσου στον αθηναϊκό αλλά και τον επαρχιακό Τύπο.
Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς του, η κηδεία του Γιάννη Μαθιουδάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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