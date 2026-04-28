Πιέσεις από μάκρο και πληθωρισμό στα crypto – «Κολλημένο» στα $76.000 το Bitcoin

Στη ζώνη των 76.000 δολαρίων «παίζει» και σήμερα, Τρίτη (28/4), το Bitcoin, έχοντας ήδη «φρενάρει» το ράλι που είχε ξεκινήσει από τα χαμηλά τέλους Μαρτίου κάτω από τα 65.000 δολάρια, με αποτέλεσμα να φτάσει προσωρινά πάνω από τα 79.000 δολάρια.

Ωστόσο – όπως σημειώνουν αναλυτές – όσοι αναμένουν μια γρήγορη επιστροφή σε ανοδική πορεία ίσως θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν ένα ισχυρό bullish σενάριο.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η έρευνα καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Michigan, η οποία έδειξε ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στο ιστορικό χαμηλό των 49,8 αυτόν τον μήνα, κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, με τον δείκτη ενός έτους να εκτοξεύεται στο 4,8% τον Απρίλιο από 3,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες (5–10 έτη) ανήλθαν στο 3,5%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μπορούν να λειτουργήσουν αυτοεκπληρούμενα, γι’ αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τις παρακολουθούν στενά. Η απότομη αύξηση, επομένως, μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα της Fed να στείλει σήμα για μειώσεις επιτοκίων ή χαλάρωση ρευστότητας στο άμεσο μέλλον, καθώς μια επιπλέον νομισματική χαλάρωση ενέχει τον κίνδυνο ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Αυτό έχει σημασία για τα crypto, γιατί μία πιο «σφιχτή» στάση θα μπορούσε να περιορίσει την άνοδο ή να επιβραδύνει τα κέρδη στο Bitcoin και άλλα επενδυτικά assets υψηλού ρίσκου.

«Για τη Fed, η κίνηση στις μακροπρόθεσμες προσδοκίες είναι το πιο ανησυχητικό δεδομένο. Είναι η μεταβλητή που η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί πιο στενά για το πού κινείται ο πληθωρισμός, και μια τόσο μεγάλη μηνιαία μεταβολή ανεβάζει τον πήχη για οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη στροφή προς χαλάρωση, ακόμη κι αν η πραγματική οικονομία εξασθενεί οριακά», ανέφεραν αναλυτές της Bitfinex.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%–3,75% στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), «σήμα» πως αύριο θα πρέπει η αγορά να είναι προετοιμασμένη για νέα πτώση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος.

Παράλληλα, οι traders προεξοφλούν πιθανή αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον Ιούνιο.

«Οι αυξήσεις επιτοκίων αυτόν τον μήνα φαίνονται απίθανες, σύμφωνα με την τρέχουσα αγορά. Τα χρηματοοικονομικά στοιχήματα δείχνουν ότι μπορεί να δούμε περισσότερες από δύο αυξήσεις επιτοκίων στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν το τέλος του έτους. Μια αύξηση τον Ιούνιο είναι σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη. Αυτή τη στιγμή λείπει η σαφήνεια στα δεδομένα για να ληφθούν σωστές αποφάσεις, και αυτό είναι το βασικό εμπόδιο», δήλωσε ο Timothy Misir, επικεφαλής έρευνας της BRN.

Στο σκέλος των crypto, οι συνεχείς εισροές σε ETFs παραμένουν κρίσιμες για τη στήριξη του Bitcoin στις διορθώσεις.

Παράλληλα, συντονισμένες προσπάθειες της αγοράς για τον περιορισμό των επιπτώσεων από το exploit του KelpDAO βοήθησαν τα DeFi tokens να κινηθούν καλύτερα από την ευρύτερη αγορά. Ο δείκτης CoinDesk DeFi Select ενισχύθηκε κατά 0,5% σε 24 ώρες, διαφοροποιούμενος από την πτώση 1,5% του CoinDesk 20.

Ημερήσιες τάσεις

Παρότι έχει ανακτήσει μέρος των απωλειών, το Bitcoin συνεχίζει να δυσκολεύεται κάτω από τα 77.000 δολάρια.

Έτσι, γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) «παίζει» στα 76.169,12 δολάρια με απώλειες σε βάση 24ωρου κοντά στο 2,2%.

Προς το παρόν, η κεφαλαιοποίησή του είναι στα 1,53 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται πάνω από το 58%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Τα περισσότερα μεγάλα altcoins κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος σήμερα.

Πιο αναλυτικά:

Ethereum: 2.271,24 δολάρια (-2,16%)

Solana: 83,38 δολάρια (-2,24%)

XRP: 1,38 δολάριο (-2,41%)

ΒΝΒ: 621,50 δολάρια (-0,95%)

Dogecoin: 0,09861 δολάριο (+0,07%)

Cardano: 0,2453 δολάριο (-1,06%)

Monero: 375,59 δολάρια (-4,37%)

Litecoin: 54,98 δολάρια (-0,79%)

Shiba Inu: 0,000006093 δολάριο (-0,64%)

Αντίθετα, το token του Pi Network είναι ο κορυφαίος κερδισμένος μεταξύ των 50 μεγαλύτερων altcoins, με άνοδο άνω του 5% και τιμή κοντά στα 0,60 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση έχει κινηθεί αντίθετα από τη γενική διόρθωση, σημειώνοντας άνοδο 11% από την προηγούμενη Τρίτη.

Τα BCAP και HASH σημείωσαν επίσης σημαντικά κέρδη, με άλματα 27% και 17% αντίστοιχα, στα 106 δολάρια και 0,0125 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει χάσει πάνω από 30 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και πλέον διαμορφώνεται κάτω από τα 2,650 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.