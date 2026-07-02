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Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle
Ειδήσεις
15:28 - 02 Ιουλ 2026

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Reporter.gr Newsroom
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Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και θέτει προ των ευθυνών της τη Διοίκησή της  για τη διατήρηση του Ιστορικού Αρχείου της υπηρεσίας.  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής διαμαρτυρίας που απευθύναμε στη DW:

«Αξιότιμες Κυρίες,

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ —στο οποίο έχουν υπηρετήσει κορυφαίες προσωπικότητες: διανοούμενοι, ποιητές, συγγραφείς όπως ο Βασίλης Βασιλικός και σπουδαίοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης όπως η ηθοποιός Άννα Συνοδινού, ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης κ.ά.— σας καλεί να διασώσετε την ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle.

Απευθυνόμαστε σε εσάς στα Γερμανικά, ακριβώς για να εκφράσουμε τον βαθύ σεβασμό μας στην ιδιαιτερότητα της κάθε ευρωπαϊκής γλώσσας και στη μεγάλη τους ιστορία. Ειδικά, μιλώντας για τη γερμανική γλώσσα, θυμίζουμε ότι επηρεάστηκε έντονα από την Αρχαία Ελληνική και τη χριστιανική παράδοση. Η πολιτισμική και λεξιλογική επιρροή της ελληνικής γλώσσας γονιμοποίησε και ενέπνευσε τις επιστήμες και τη γερμανική φιλοσοφία. Με την ελληνική γλώσσα έχει ασχοληθεί πληθώρα επιφανών Γερμανών: στοχαστές, φιλόσοφοι, νομικοί, ιατροί, συγγραφείς, κριτικοί, επιστήμονες των διαφόρων τομέων, αλλά και ζωγράφοι. Με αυτές τις σκέψεις, δεν υπονοούμε δάνεια και αντιδάνεια ή κάποια ανταλλακτική σχέση, αλλά εννοούμε την ιστορία του μεγάλου ευρωπαϊκού πολιτισμού στην ολότητά του και, εάν προτιμάτε, εννοούμε την αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη των δύο σύγχρονων λαών: των Ελλήνων και των Γερμανών.

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Πέρα από την αυτονόητη θέση μας για την αναγκαιότητα διατήρησης και συνέχισης των εργασιών του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle, ως μέλη του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος θέλουμε να σας εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας για το ιστορικό αρχείο της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ποια θα είναι η τύχη του εάν σταματήσει η λειτουργία της ελληνόφωνης υπηρεσίας; Ας θεωρήσουμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τη διαφύλαξή του.

Εκεί βρίσκεται καταγεγραμμένη ολόκληρη η μεταπολεμική ιστορία των δύο χωρών μας σε όλα τα επίπεδα: της πολιτικής, της οικονομικής και της πνευματικής συνεργασίας. Από τις ερτζιανές εκπομπές του σταθμού σας, παρέλασαν εμβληματικές πολιτικές προσωπικότητες της Γερμανίας και τις Ελλάδας της μεταπολεμικής Ευρώπης μέχρι τις μέρες μας.

Κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, όπως ο Κων/νος Καραμανλής ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, της δημοσιογραφίας, όπως ο Παύλος Μπακογιάννης, του πολιτισμού και της τέχνης, όπως ο Γιάννης Ξενάκης, η Μαρία Κάλλας, ο Μάνος Χατζιδάκις ή ο Μίκης Θεοδωράκης, η Νάνα Μούσχουρη, η Βίκυ Λέανδρος μέχρι λαϊκοί βάρδοι, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης ή η Μαρινέλλα που ζέσταναν τις καρδίες των ξενιτεμένων στην Γερμανία στα δύσκολα χρόνια.

Όλη αυτή η κληρονομιά δεν ανήκει σε μια υπηρεσία αλλά στους Γερμανούς και τους Έλληνες και στους χιλιάδες ομογενείς που έζησαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 στην χώρα σας και σε εκείνους που εξακολουθούν να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στη Γερμανία και να ενδυναμώνουν τις σχέσεις των δύο λαών μας.

Υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για να συνεχίσει να λειτουργεί η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle και, μάλλον, μόνο ένας —πολύ στενός— που θέλει το κλείσιμό της».

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