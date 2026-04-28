Χαμένοι στη μετάφραση Μαξίμου και ΚΟ – Το «αντάρτικο» της περιφέρειας

Τεταμένο είναι το κλίμα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, με τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τη στενή ομάδα γύρω από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αυξάνονται. Τελευταίο «χτύπημα» ήταν η παρέμβαση πέντε βουλευτών της επαρχίας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Τρίτη (28/4), με την οποία ζητούν άμεση αλλαγή της λειτουργίας του επιτελικού κράτους.

Τι ζητούν οι «αντάρτες» της περιφέρειας

Στο επίκεντρο της ανοιχτής επιστολής των πέντε βουλευτών της ΝΔ βρίσκεται η ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου του επιτελικού κράτους, με φόντο τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πολιτικές αναταράξεις. Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν, από τη μία, ότι το επιτελικό κράτος συνέβαλε στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων· από την άλλη όμως επισημαίνουν ότι σε περιόδους ομαλότητας εμφανίζει δυσλειτουργίες, θεσμικές ανισορροπίες και υπερσυγκέντρωση εξουσιών.

Οι βουλευτές εστιάζουν ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της λογοδοσίας των υπουργείων και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παράλληλα, αφήνουν αιχμές για εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της κυβέρνησης και επισημαίνουν τον κίνδυνο υποβάθμισης του ρόλου των βουλευτών και διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπογραμμίζουν ότι απαιτείται επανεξέταση του επιτελικού κράτους και προώθηση ενός πιο αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης.

«Να καταλάβει ο κάθε Σκέρτσος πως δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς εμάς»

Η επιστολή συνυπογράφεται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιο Ζεμπίλη (Εύβοια), Ανδρέα Κατσανιώτη (Αχαΐα), Ξενοφώντα Μπαραλιάκο (Πιερία), Γιάννη Οικονόμου (Φθιώτιδα) και Ιωάννη Παππά (Δωδεκάνησα), οι οποίοι εκπροσωπούν περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες και αναδεικνύουν κοινές ανησυχίες για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ορισμένοι εξ αυτών επεξήγησαν περαιτέρω τη θέση τους.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Κατσανιώτης υπογράμμισε, σε παρέμβασή του στα Παραπολιτικά, ότι το επιτελικό κράτος χρειάζεται επαναξιολόγηση και υποστήριξε πως δεν γίνεται να αξιολογείται από τον εαυτό του. Έκανε μάλιστα λόγο για ένα «απίστευτα αθηνοκεντρικό» σύστημα που παραμελεί τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας.

Στον ίδιο σταθμό, ο Γιάννης Παππάς κινήθηκε στην ίδια γραμμή, εκτοξεύοντας βολές κατά του Άκη Σκέρτσου: «Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κ. Σκέρτσος και ο κάθε κ. Σκέρτσος ότι δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να ακούει τη δική μας πρόταση ή άποψη, ή χωρίς να ερωτηθούμε για κάποια πράγματα που όχι μόνο αφορούν τους θεσμούς αλλά ακουμπούν και τους νομούς μας, την περιφέρειά μας».

Κυβερνητικά στελέχη: «Το κόμμα λειτουργεί με όρους εσωτερικού διαλόγου» – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «επιτελικό αυταρχισμό»

Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αντέδρασαν αρχικά με ψυχραιμία, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσουν το εύρος της δυσαρέσκειας που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε στον Real FM ότι το κόμμα λειτουργεί με όρους εσωτερικού διαλόγου, ιδίως ενόψει συνεδρίου, και ότι τα στελέχη του διαθέτουν εμπειρία τόσο για να εντοπίζουν αδυναμίες όσο και για να αναδεικνύουν τις επιτυχίες του κυβερνητικού έργου.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε στα Παραπολιτικά ότι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα διατύπωσης της άποψής τους, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ δεν είναι «σταλινικό κόμμα».

Πιο επιθετική ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει, διά του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, ότι ακόμη και οι βουλευτές της πλειοψηφίας θέτουν ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας, κάνοντας λόγο για «επιτελικό αυταρχισμό του Μητσοτάκη».

Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Η κατάσταση «μυρίζει μπαρούτι» στη Νέα Δημοκρατία και μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθούν οι εσωκομματικές ισορροπίες ενόψει του συνεδρίου που διεξάγεται τον Μάιο. Αυτό που πάντως φαίνεται είναι ότι Μαξίμου και Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι «χαμένοι στη μετάφραση».

Δεν πρόκειται για πρώτη φορά, καθώς η κυβέρνηση έχει δείξει και στο παρελθόν να μην αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περιφέρειας. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι οι πέντε υπογράφοντες είναι βουλευτές της επαρχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση για «λουκέτο» σε σειρά καταστημάτων ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Επιπλέον, η πρόταση του πρωθυπουργού για συνταγματική κατοχύρωση του ασυμβίβαστου υπουργικής-βουλευτικής ιδιότητας μάλλον δυσχέρανε την ομαλή επικοινωνία εντός του κόμματος, καθώς αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι το Μαξίμου τους εξέθεσε, προστατεύοντας τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι, σε αντίθεση με αυτούς, διορίζονται και δεν εκλέγονται, άρα δεν είναι στον ίδιο βαθμό υπόλογοι στο εκλογικό ακροατήριο.

Από την άλλη, στην επιστολή των πέντε «ανταρτών» δεν διατυπώνεται κάποια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα ενισχυθεί ουσιαστικά ο ρόλος των βουλευτών αλλά και της περιφέρειας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων, όπως η κρίση στον αγροτικό κλάδο, ο υπερτουρισμός και το δημογραφικό. Παράλληλα, οι ενστάσεις τους για το επιτελικό κράτος περιορίζονται στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στις υποκλοπές, όπου παραμένει μια μεγάλη γκάμα αναπάντητων ερωτημάτων, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Από πολιτικής άποψης, μένει να φανεί τι αντίκτυπο θα έχει η αυξανόμενη πίεση που δέχεται το Μέγαρο Μαξίμου και η ηγεσία της ΝΔ από βουλευτές του κόμματος, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Πέραν αυτού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να αποφασίσει αν θα συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια όσους εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για φερόμενη εμπλοκή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται ασφαλώς για μια δύσκολη εξίσωση και για ένα κρίσιμο crash test στην άσκηση ισορροπιών.