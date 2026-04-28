S&P για Ελλάδα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,7% – Βασική πρόκληση επενδύσεις και εξωστρέφεια

Η S&P Global Ratings προχωρά σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την ελληνική οικονομία, εκτιμώντας πλέον ανάπτυξη 1,7% για φέτος έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 2,3%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά την εξωτερική ζήτηση.

Παρά την αναθεώρηση προς τα κάτω, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα και να κινείται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο.

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι επηρεάζει έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα, με βασικά κανάλια μετάδοσης τον τουρισμό και τις εξαγωγές, δύο κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρότι η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται, οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται πιο απαιτητικές και λιγότερο προβλέψιμες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η S&P τοποθετεί την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 1% για το τρέχον έτος, γεγονός που εξακολουθεί να δίνει στην Ελλάδα σχετικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Παρ’ όλα αυτά, η μεσοπρόθεσμη πορεία εμφανίζει πιο ήπιους ρυθμούς, με την ανάπτυξη να σταθεροποιείται γύρω στο 2% το 2027 και να υποχωρεί ελαφρώς κοντά στο 1,9% προς το τέλος της περιόδου 2028-2029, στοιχείο που υποδηλώνει μετάβαση σε φάση ωρίμανσης μετά την έντονη ανάκαμψη των προηγούμενων ετών.

Το ονομαστικό ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνεται και εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 298 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Στο επενδυτικό πεδίο, παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση μετά την ισχυρή άνοδο άνω του 20% την περίοδο 2021–2022. Η δυναμική εξασθενεί σταδιακά, με ορισμένα έτη να καταγράφουν ακόμη και στασιμότητα, όπως το 2027. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές δείχνουν σημάδια κόπωσης, με το μερίδιό τους στο ΑΕΠ να μειώνεται από σχεδόν 50% το 2022 προς την περιοχή του 38%-39% μέχρι το 2029, ενώ η πραγματική τους ανάπτυξη παραμένει περιορισμένη.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ως βασική πρόκληση τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής σε ένα λιγότερο υποστηρικτικό διεθνές περιβάλλον.

Στα δημοσιονομικά, η εικόνα παραμένει θετική. Η χώρα επιστρέφει σε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς από το 2024, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο +1,4% του ΑΕΠ και να βελτιώνεται περαιτέρω το 2025. Τα πρωτογενή πλεονάσματα εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν πάνω από το 2,5% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το δημόσιο χρέος παραμένει σε καθοδική πορεία, από το 209,4% του ΑΕΠ το 2020 προς περίπου 118% έως το 2029, με τη μείωση να στηρίζεται τόσο στην ανάπτυξη όσο και στα πλεονάσματα, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης παραμένει διαχειρίσιμο.

Σε πολιτικό επίπεδο, η S&P δεν προβλέπει ουσιαστικές αλλαγές στην οικονομική κατεύθυνση, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Παρά τις πολιτικές παραδοχές, οι τρέχουσες ενδείξεις δείχνουν διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας σε ισχυρή θέση, ακόμη και σε σενάρια συνεργασιών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα θεσμικής συνέχειας.

Συνολικά, η αξιολόγηση καταλήγει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να βελτιώνει τα δημοσιονομικά της μεγέθη, ωστόσο η περίοδος ισχυρής δυναμικής φαίνεται να δίνει σταδιακά τη θέση της σε μια πιο συγκρατημένη και ώριμη φάση. Κεντρική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια παραμένει η ενίσχυση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.