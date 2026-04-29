Ο 89χρονος σχεδίαζε τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο από τον χειμώνα

Προμελετημένη επίθεση που είχε σχεδιαστεί από τον χειμώνα ομολόγησε ο 89χρονος δράστης των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο Αθηνών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών, επέλεξε την περίοδο αυτή ώστε να μπορεί να αποκρύπτει την καραμπίνα κάτω από τα ρούχα του, ενώ φέρεται να είχε τροποποιήσει το όπλο για ευκολότερη μεταφορά.

Κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να ήταν η εμμονή του με οικονομική υπόθεση που είχε κριθεί εις βάρος του από τη Δικαιοσύνη, ενώ φέρεται να εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο παρόμοιας ενέργειας στο εξωτερικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού, καθώς είχε προμηθευτεί τα όπλα εδώ και χρόνια και είχε φροντίσει ακόμη και για πιθανή διαφυγή από τη χώρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς Ιταλία, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο οργανωμένης απόπειρας φυγής. Μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα, εντοπίστηκαν επίσης πυρομαχικά, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον όπλα και μαχαίρια.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για έξι πλημμελήματα που σχετίζονται με παράνομη οπλοκατοχή και χρήση όπλων. Ο κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί στις 30 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστεί ή θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, λόγω και της προχωρημένης ηλικίας του.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις τραυματίες από το περιστατικό στο Πρωτοδικείο έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ παραμένει νοσηλευόμενος, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ψυχιατρικής αξιολόγησης του δράστη.

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