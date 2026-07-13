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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
07:13 - 13 Ιουλ 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 13 έως 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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