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Ελληνική παρέμβαση στον ΟΗΕ: Ο όρος «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ
Πολιτική
22:30 - 29 Απρ 2026

Ελληνική παρέμβαση στον ΟΗΕ: Ο όρος «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ

Reporter.gr Newsroom
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Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θαλάσσια ασφάλεια που διοργάνωσε το Μπαχρέιν, αναδείχθηκε διαφωνία Ελλάδας–Τουρκίας σχετικά με την ορολογία για τα Στενά. 

Ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος Αχμέντ Γιλντίζ έκανε λόγο για «Τουρκικά Στενά», υποστηρίζοντας ότι η χώρα του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των πλοίων, στο πλαίσιο της Σύμβασης του Μοντρέ του 1936, η οποία –όπως ανέφερε– διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ παράκτιων και μη παράκτιων κρατών στη Μαύρη Θάλασσα.

Απαντώντας, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος τόνισε ότι η Σύμβαση του Μοντρέ αποτελεί το μοναδικό διεθνές νομικό κείμενο που ρυθμίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Βόσπορο, εγγυώμενη την ελευθερία διέλευσης. Υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της ορολογίας της σύμβασης είναι κρίσιμος για τη διατήρηση αυτής της αρχής, επισημαίνοντας πως ο όρος «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με το γράμμα της συμφωνίας, η οποία αναφέρεται ρητά στα «Στενά» και τα επιμέρους γεωγραφικά τους τμήματα.

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