Ελληνική παρέμβαση στον ΟΗΕ: Ο όρος «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θαλάσσια ασφάλεια που διοργάνωσε το Μπαχρέιν, αναδείχθηκε διαφωνία Ελλάδας–Τουρκίας σχετικά με την ορολογία για τα Στενά.

Ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος Αχμέντ Γιλντίζ έκανε λόγο για «Τουρκικά Στενά», υποστηρίζοντας ότι η χώρα του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των πλοίων, στο πλαίσιο της Σύμβασης του Μοντρέ του 1936, η οποία –όπως ανέφερε– διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ παράκτιων και μη παράκτιων κρατών στη Μαύρη Θάλασσα.

Απαντώντας, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος τόνισε ότι η Σύμβαση του Μοντρέ αποτελεί το μοναδικό διεθνές νομικό κείμενο που ρυθμίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Βόσπορο, εγγυώμενη την ελευθερία διέλευσης. Υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της ορολογίας της σύμβασης είναι κρίσιμος για τη διατήρηση αυτής της αρχής, επισημαίνοντας πως ο όρος «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με το γράμμα της συμφωνίας, η οποία αναφέρεται ρητά στα «Στενά» και τα επιμέρους γεωγραφικά τους τμήματα.