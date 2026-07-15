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Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:29 - 15 Ιουλ 2026

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Reporter.gr Newsroom
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Ένα Σάββατο διαφορετικό από όλα τα άλλα έζησαν οι κάτοικοι της Σαλαμίνας, με τον εθελοντισμό, την προσφορά και την κοινωνική συμμετοχή να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Συνεχίζοντας το ταξίδι της στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία Allwyn Care φιλοξενήθηκε, το περασμένο Σάββατο 11 Ιουλίου, στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες, εθελοντές και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας να γίνουν εθελοντές αιμοδότες και να εγγραφούν ως νέοι δότες μυελού των οστών.

Όσοι έγιναν «Life Savers» διαπίστωσαν από κοντά πόσο απλές, αλλά σημαντικές, είναι αυτές οι δύο πράξεις προσφοράς, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode, Choose Life και το Νοσοκομείο Μεταξά. Λίγα μόλις λεπτά αρκούν για μία αιμοδοσία, που είναι ζωτικής σημασίας για έως και τρεις ασθενείς. Ολιγόλεπτη είναι και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών, η οποία γίνεται εύκολα και ανώδυνα με τη λήψη δείγματος σάλιου μέσω μιας μπατονέτας και μπορεί να χαρίσει ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας που το έχει ανάγκη.

Δείτε το βίντεο:

Δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

H Σαλαμίνα ήταν ο δεύτερος σταθμός του Allwyn Care, το οποίο συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, την αύξηση των δοτών μυελού των οστών και την προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται προληπτικές αντικαρκινικές εξετάσεις, ενώ κορυφαίο έργο του αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».

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