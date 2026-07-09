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Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:30 - 09 Ιουλ 2026

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ένα καλοκαιρινό πρωινό μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό νόημα όταν συνδυάζεται με μια πράξη προσφοράς. Γιατί δεν χρειάζονται παρά μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρουμε ελπίδα σε συνάνθρωπους μας που έχουν ανάγκη.

Αυτή ακριβώς την ευκαιρία μας δίνει το Allwyn Care, το οποίο «ταξιδεύει» το Σάββατο 11 Ιουλίου, στη Σαλαμίνα και μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε σε μια ξεχωριστή δράση εθελοντισμού. Από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, στην Αίθουσα Μπόγρη, σε συνεργασία με του οργανισμούς Bloode, Choose Life, τον Δήμο Σαλαμίνας και το Νοσοκομείο Μεταξά θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, ενώ παράλληλα όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να εγγραφούν ως νέοι δότες μυελού των οστών.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση του Allwyn Care και να γίνουν «Life Savers» μπορούν να επισκεφθούν το allwyncare.bloode.org και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Αρκούν μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο μας

Η εθελοντική αιμοδοσία και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές διαδικασίες από όσο φανταζόμαστε. Για να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε έως και τρεις συνανθρώπους μας αρκούν 15 με 20 λεπτά, ενώ για να εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών, αρκεί να δώσουμε δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Στην Ελλάδα, σήμερα καλύπτεται περίπου το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς που χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών δεν καταφέρνει να βρει συμβατό δότη.

Δράσεις με επίκεντρο την υγεία και την πρόληψη από το Allwyn Care

H Σαλαμίνα αποτελεί τη δεύτερη πόλη που επισκέπτεται το Allwyn Care στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που θα πραγματοποιήσει σε όλη την Ελλάδα.

Στο επίκεντρό του Allwyn Care βρίσκονται η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, η αύξηση των δοτών μυελού των οστών και η προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων, ενώ κορυφαίο έργο του αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά». Οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.

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