Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση 27 κιλών skunk και σύλληψη δύο ατόμων

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 28 και 24 ετών.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και συνδυαστική ανάλυση πληροφοριών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 28χρονος είχε αναλάβει τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 24χρονος παραλάμβανε και αποθήκευε τις ποσότητες στην οικία του, την οποία χρησιμοποιούσε ως χώρο φύλαξης («καβάντζα»).

Κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες των κατηγορουμένων αλλά και στην κατοχή του 24χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

22 συσκευασίες vacuum με ακατέργαστη κάνναβη (skunk) συνολικού βάρους 27 κιλών και 100 γραμμαρίων

4 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 42,7 γραμμαρίων

2 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 11,2 γραμμαρίων

2 χάπια φαρμακευτικού σκευάσματος XANAX

μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 0,5 γραμμαρίων

160 ευρώ

ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

3 κινητά τηλέφωνα

2 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις

κολλητική ταινία και ζελατίνη για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών

Ο 28χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί από ανακριτική αρχή.

Με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν αρμοδίως.