ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος
Ειδήσεις
12:36 - 06 Μάι 2026

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη ανακοινώνει ότι «έφυγε» σήμερα, αιφνιδίως, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος και κορυφαίος αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σταύρος Τσώχος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1937. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, ωστόσο, εγκατέλειψε την καριέρα του στα γήπεδα για να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία και να δημιουργήσει τη δική του ιστορία στον έντυπο Τύπο και την τηλεόραση.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΑ», «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ», «ΤΑ ΝΕΑ», «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΑ» καθώς και στα περιοδικά «ΠΡΩΤΟ» και «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ». Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1968 και διένυσε μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές και μεταδίδοντας αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έως την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Άφησε εποχή στη μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων με την χαρακτηριστική του φωνή, εργαζόμενος στη δημόσια τηλεόραση αλλά και στους ιδιωτικούς Τ/Σ «MEGA» και «ΑΝΤΕΝΝΑ». Στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» διετέλεσε και Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος του σταθμού ενώ εργάστηκε και ως διευθυντής στο γραφείο Τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Ο Σταύρος Τσώχος υπήρξε ακάματος εργάτης της αθλητικής δημοσιογραφίας και παράδειγμα προς τους νεότερους συναδέλφους του. Στη διάρκεια του εργασιακού του βίου ανέπτυξε και έντονη συνδικαλιστική δράση, διατελώντας Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ επί διετία. Για τη δημοσιογραφική του πορεία, βραβεύτηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση και τιμήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε τελετή βράβευσης των κορυφαίων βετεράνων αθλητικογράφων, το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο και συλλυπείται ειλικρινά τους οικείους του και ιδίως τον γιο του, Μιχάλη, που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και ασκεί το λειτούργημά μας.

Η κηδεία του Σταύρου Τσώχου θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σίφνο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφωνούν σε μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης - Τι προβλέπει
Ειδήσεις

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφωνούν σε μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης - Τι προβλέπει

Βουλή: Την άρση ασυλίας του Βελόπουλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας
Πολιτική

Βουλή: Την άρση ασυλίας του Βελόπουλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απεβίωσε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Επαμεινώνδας Μανωλίτσης
Πολιτική

Απεβίωσε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Επαμεινώνδας Μανωλίτσης

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle
Ειδήσεις

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο “Βασική Έκδοση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ