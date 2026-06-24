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ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW
Ειδήσεις
16:04 - 24 Ιουν 2026

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Reporter.gr Newsroom
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Την αλληλεγγύη τους προς τους εργαζομένους στη Deutsche Welle εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι, έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) και της Γερμανικής Ένωσης dju in ver.di, με κοινό ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ), που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΔ που συνήλθε στην Άγκυρα, στις 18 και 19 Ιουνίου 2026,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
α) την απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την οποία η Deutsche Welle, ο διεθνής δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας ανακοίνωσε την επικείμενη διακοπή της λειτουργίας της ελληνόφωνης υπηρεσίας της από την 1η Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενη οικονομικούς λόγους, καθώς το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της DW ενέκρινε πρόγραμμα περικοπών ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ

β) την ιστορική αξία της υπηρεσίας, η οποία επί δεκαετίες παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση στο κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και τη συμβολή της στην ενίσχυση του διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ του γερμανόφωνου και του ελληνόφωνου κοινού
γ) το γεγονός ότι ελληνική είναι η μόνη εκ των 32 γλωσσικών υπηρεσιών της DW που θα τερματιστεί, ενώ, σχεδιάζονται περικοπές και στα ισπανικά, αραβικά και πορτογαλικά προγράμματα
Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για το μέλλον της ιστορικής ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle καθώς και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κατάργησής της στην έγκυρη ενημέρωση, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την πολυφωνία που αποτελεί πυλώνα της δημοκρατικής σκέψης.
Σε μια συγκυρία αυξανόμενης παραπληροφόρησης και αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών, η συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle αποτελεί αναγκαία επένδυση στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και τη δημοκρατική συνοχή της Ευρώπης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ανόδου της ακροδεξιάς, των πολέμων και της παγκόσμιας αστάθειας.
Συνερχόμενη στην Άγκυρα στις 18 και 19 Ιουνίου, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων καλεί τη Διοικούσα Επιτροπή της Ομοσπονδίας:
α) να αναλάβει δράση με στόχο την αναστολή της απόφασης της Deutsche Welle, η οποία θεωρούμε ότι στοχοποιεί το ελληνόφωνο κοινό, παρεμβαίνοντας υπέρ της προστασίας της πολυφωνίας και της συνέχισης της λειτουργίας της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW και
β) να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τους εργαζόμενους στην υπηρεσία, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες της απόφασης αυτής, καθώς επίκειται να καταργηθούν πάνω από 200 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

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