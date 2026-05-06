ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο
Οικονομία
12:09 - 06 Μάι 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.711,7 εκατ. ευρώ (7.911,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.509,4 εκατ. ευρώ (6.757,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,1%, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ την Τετάρτη (6/5). Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 263,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 238,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 3.919,9 εκατ. ευρώ (4.648,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.066,5 εκατ. ευρώ (4.247,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 10,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 35,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 2.791,8 εκατ. ευρώ (3.263,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.442,9 εκατ. ευρώ (2.510,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 274,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 273,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 13.220,2 εκατ. ευρώ (15.528,6 εκατ. δολάρια) έναντι 13.468,0 εκατ. ευρώ (13.940,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 38,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 18,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.578,1 εκατ. ευρώ (8.955,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.188,6 εκατ. ευρώ (8.527,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 7,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 112,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 134,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025/

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 5.642,1 εκατ. ευρώ (6.573,5 εκατ. δολάρια) έναντι 5.279,4 εκατ. ευρώ (5.413,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 151,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 152,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των διαθέσιμων «ελλιπών ή απλοποιημένων τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά (συμπληρωματικές διασαφήσεις).

pinakas_2_elstat_41fe3.JPG

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 12:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Σε νέο «στάδιο» η αντι-εμβολιαστική πολιτική - Ο FDA αποσύρει μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων
Υγεία

ΗΠΑ: Σε νέο «στάδιο» η αντι-εμβολιαστική πολιτική - Ο FDA αποσύρει μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων

Κίνα: Έκκληση προς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός
Ειδήσεις

Κίνα: Έκκληση προς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός

e-ΕΦΚΑ: Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης
Ειδήσεις

e-ΕΦΚΑ: Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα
Νομίσματα

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά
Οικονομία

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ