ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 14,3% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.711,7 εκατ. ευρώ (7.911,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.509,4 εκατ. ευρώ (6.757,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,1%, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ την Τετάρτη (6/5). Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 263,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 238,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 3.919,9 εκατ. ευρώ (4.648,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.066,5 εκατ. ευρώ (4.247,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 10,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 35,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 2.791,8 εκατ. ευρώ (3.263,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.442,9 εκατ. ευρώ (2.510,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 274,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 273,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 13.220,2 εκατ. ευρώ (15.528,6 εκατ. δολάρια) έναντι 13.468,0 εκατ. ευρώ (13.940,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 38,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 18,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.578,1 εκατ. ευρώ (8.955,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.188,6 εκατ. ευρώ (8.527,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 7,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 112,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 134,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025/

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 5.642,1 εκατ. ευρώ (6.573,5 εκατ. δολάρια) έναντι 5.279,4 εκατ. ευρώ (5.413,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 151,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 152,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των διαθέσιμων «ελλιπών ή απλοποιημένων τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά (συμπληρωματικές διασαφήσεις).