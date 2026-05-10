«ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026»: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από τον Πειραιά ως το Σύνταγμα

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Το φινάλε του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, με εκκίνηση από το Πασαλιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τερματισμό στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από τη Βουλή.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Αθηναίων. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστούν σταδιακές και πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, από τις 06:00 έως τις 16:00. Πιο αναλυτικά:

- Αθ. Διάκου, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αμαλίας.

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, καθ΄ όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αρδηττού, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρρόης και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ιόλης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καρέα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιόλης και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Κων/νου, καθ΄ όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Όλγας, καθ΄ όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

- Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), καθ΄ όλο το μήκος της, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιουλιανού και της Πλ. Ομονοίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας, και στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Χαλκοκονδύλη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πλ. Συντάγματος, στο κάτω μέρος αυτής, μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου Α΄ και Όθωνος, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Περιοχή Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου

Σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 06:00΄ έως 12:00΄, στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Ακτής Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ. Λαμπράκη (Ρολόι) και της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακτής Μουτσοπούλου και Τζαβέλλα και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και της εξόδου Λεωφ. Ποσειδώνος.

- Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Αιγέως, ρεύμα προς Γλυφάδα.

Περιοχή Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου

Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 09.30΄ έως 11.00΄ επί της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιγέως (μετά το πρώτο τούνελ) και Βήτα, ρεύμα προς Γλυφάδα.

Περιοχή Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Κρωπίας

Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 10.30΄ έως 14.00΄ στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα και της Πλ. Κρήτης.

Διαδόχου Παύλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ποσειδώνος και το κατάστημα Αστέρια (Ark).

- Λεωφ. Κων. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Κρήτης και της Λεωφ. Ευελπίδων.

- Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ της Κ. Καραμανλή (Νέος Κόμβος) και της Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Εθν. Μακαρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου προς Ηρ. Πολυτεχνείου).

Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Μακαρίου και Μαραβέλια.

- Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραβέλια και της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου).

Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και της Λεωφ. Ειρήνης.

- Λεωφ. Ειρήνης, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως και της Λεωφ. Αν. Παπανδρέου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

- Λεωφ. Αν. Παπανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ειρήνης και της Πλ. Κανάρια (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

- Λεωφ. Μ. Αντύπα, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κανάρια, συνέχεια της Ηλιουπόλεως και της οδού Προύσσης (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

- Λεωφ. Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ευελπίδων και της οδού Απόλλωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Βασ. Κων/νου στη Βάρκιζα και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Κων/νου και της Λεωφ. Καλυβίων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Περιοχή Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών), κατά τις ώρες 08:30΄ έως 13:30΄ και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄- 13.30΄, στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Παραλιακή Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Καλυβίων και της Λεωφ. Καραμανλή και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ της Παραλιακής Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου και της Λωφ. Αναβύσσου – Κερατέας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Αναβύσσου – Κερατέας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Καραμανλή και της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου (Κερατέα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αναβύσσου – Κερατέας και της Ε.Ο. Κουβαρά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ε.Ο. Κουβαρά – Ρήγα – Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου έως και της οδού Αυλακίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυλακίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Δημητρίου και της Λεωφ. Πανοράματος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Πανοράματος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αυλακίου και της Λεωφ. Αυλακίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Αυλακίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανοράματος και της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη (κυκλικός κόμβος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αυλακίου και της οδού Καλαβρύτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Καλαβρύτων, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη και της οδού Μαρκοπούλου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Μαρκοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καλαβρύτων και Ελπίδος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ελπίδος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαρκοπούλου και της Λεωφ. Ιπποδρόμου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Ιπποδρόμου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελπίδος και της Λεωφ. Λαυρίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Θορικού, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Λαυρίου και της οδού Γαλάζιας Ακτής και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Γαλάζιας Ακτής, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Θορικού και της Παραλιακής Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.