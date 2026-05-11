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Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:55 - 11 Μάι 2026

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια

Νίκος Λιβανός
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Με τη Skoda, κάθε διαδρομή είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψετε κάτι νέο, μέσα στην πόλη ή πέρα από αυτήν. Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, αυτή η φιλοσοφία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία στην καθημερινή χρήση, καθώς κάθε Skoda μπορεί να συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ.

Το Skoda ZEN εκφράζει με ουσιαστικό τρόπο τον χαρακτήρα της μάρκας: έξυπνες λύσεις που έχουν πραγματική αξία για τον οδηγό και την οικογένειά του. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εγγύησης. Είναι μια επιπλέον παροχή φροντίδας που συνοδεύει το αυτοκίνητο για περισσότερα χρόνια, μειώνοντας την αβεβαιότητα και προσφέροντας στον πελάτη την ηρεμία ότι το Skoda του παραμένει σε σωστά χέρια.

Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης του οχήματος, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda.

Με κάθε προγραμματισμένο Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, η κάλυψη ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ., έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. από την ημερομηνία 1ης άδειας, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο. Έτσι, ο πελάτης απολαμβάνει συνεχή προστασία, ενώ το αυτοκίνητό του διατηρείται σε άμεση σύνδεση με την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας της Skoda.

Με το Skoda ZEN, η φροντίδα του αυτοκινήτου παραμένει σε υψηλό επίπεδο, υποστηρίζοντας τη συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία σημαντικών μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda διασφαλίζει ότι κάθε αυτοκίνητο παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Στην πράξη, το Skoda ZEN μετατρέπει το άγχος σε σιγουριά. Με το πρόγραμμα, το «δεν» μένει στο περιθώριο: δεν ανησυχείς για το αύριο, δεν σκέφτεσαι το απρόοπτο, δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από περισσότερη φροντίδα, περισσότερη εμπιστοσύνη και περισσότερη διάρκεια. Αυτή είναι και η ουσία του Skoda ZEN: να κάνει την εμπειρία ιδιοκτησίας πιο απλή, πιο ήρεμη και πιο ουσιαστική.

Το Skoda ZEN ενισχύει και την αξία του οχήματος σε βάθος χρόνου. Ένα Skoda που συντηρείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο και συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη εγγύησης αποκτά ισχυρότερο προφίλ αξιοπιστίας, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και καλύτερη βάση αξίας για το μέλλον.

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