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Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 11 Μαΐου έως 19 Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ
Ειδήσεις
18:15 - 08 Μάι 2026

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 11 Μαΐου έως 19 Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, με στόχο τη συντήρηση του οδοστρώματος σε δύο διαφορετικά τμήματα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 20:00, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από το 127,4ο χλμ. έως και το 123,9ο χλμ., όπου θα υπάρχει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα (Φάση Α1). Στη συνέχεια, θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 124,7ο χλμ. έως και το 119,9ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται επίσης από τη δεξιά λωρίδα (Φάση Α2).

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στις 19:00, θα ισχύει εναλλάξ αποκλεισμός της αριστερής και της δεξιάς λωρίδας στο τμήμα από το 98ο χλμ. έως και το 95,15ο χλμ., στο ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομένουσα λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00, με εξαίρεση το διάστημα 29/5–02/06/2026. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, με την τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης για την πλήρη ενημέρωση των διερχόμενων. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η αυστηρή συμμόρφωση με τη σχετική σήμανση.

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