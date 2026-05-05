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ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 28 Μαΐου στα διόδια Αφιδνών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:26 - 05 Μάι 2026

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 28 Μαΐου στα διόδια Αφιδνών

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη (5/5) έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 20:00, λόγω εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα παραμείνουν κλειστές πέντε λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά μέσω των διαθέσιμων εναπομεινασών λωρίδων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και τα Σάββατα από τις 07:00 έως τις 17:00.

Η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των διερχόμενων.

Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς τους οδηγούς να δείχνουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική οδική σήμανση, ενώ ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

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