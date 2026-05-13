Φοιτητικές εκλογές 2026: Άνοιξαν οι κάλπες στη «σκιά» των πρόσφατων επεισοδίων
Ειδήσεις
12:03 - 13 Μάι 2026

Φοιτητικές εκλογές 2026: Άνοιξαν οι κάλπες στη «σκιά» των πρόσφατων επεισοδίων

Reporter.gr Newsroom
Με ανοιχτές από το πρωί της Τετάρτης 13/5 τις κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες συμμετέχουν στις φετινές φοιτητικές εκλογές.

Μια διαδικασία που διεξάγεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τρίτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 07:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00, ενώ, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα μαθήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ανασταλεί προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών. Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία απαιτείται η επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων βρίσκεται η επόμενη ημέρα για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με βασικά ζητήματα την αναθεώρηση του άρθρου 16, τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους, τη φοιτητική μέριμνα, αλλά και τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, στην αναβάθμιση των σπουδών και των υποδομών, καθώς και στη δημιουργία στενότερης σχέσης μεταξύ πανεπιστημίων και αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για ένα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) εκφράζει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και υποβάθμιση των πτυχίων και της φοιτητικής μέριμνας.

Η ΠΑΣΠ, με σύνθημα «Ώρα να ακουστείς», εστιάζει σε ζητήματα όπως η ενίσχυση της ασφάλειας, η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης, η ψηφιακή αναβάθμιση των ιδρυμάτων και η διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επαγγελματική εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης.

Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να ανακοινώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, χωρίς ενιαία εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο.

