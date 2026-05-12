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Επεισόδια στο ΠΑΔΑ: Εισβολή ομάδας με κράνη και βαριοπούλες – Δύο τραυματίες και προσαγωγές
Ειδήσεις
19:57 - 12 Μάι 2026

Επεισόδια στο ΠΑΔΑ: Εισβολή ομάδας με κράνη και βαριοπούλες – Δύο τραυματίες και προσαγωγές

Reporter.gr Newsroom
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Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 12/5, γύρω στις 16:30, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον απόηχο της πρωινής έντασης που είχε καταγραφεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα περίπου δέκα ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εξοπλισμένα με κράνη, βαριοπούλες, κοκάλινα γάντια και μαχαίρια, εισέβαλε στον πανεπιστημιακό χώρο και επιτέθηκε σε φοιτητές.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει ακόμη επισήμως γνωστή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν μέχρι στιγμής σε οκτώ προσαγωγές, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

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