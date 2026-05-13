ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
myAlpha Vibe: Το χαρτζιλίκι αποκτά φυσική κάρτα που προσφέρει μηδενικά έξοδα συναλλάγματος και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:36 - 13 Μάι 2026

myAlpha Vibe: Το χαρτζιλίκι αποκτά φυσική κάρτα που προσφέρει μηδενικά έξοδα συναλλάγματος και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία κάρτα με μοναδικά προνόμια για παιδιά ηλικίας 10 έως 18 ετών προσφέρει η Alpha Bank, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του myAlpha Vibe, της υπηρεσίας που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν μικροί και μεγάλοι. Το δημοφιλές ψηφιακό χαρτζιλίκι αποκτά πλέον τη δική του φυσική προπληρωμένη κάρτα, τη myAlpha Vibe Bonus Visa η οποία είναι εμπλουτισμένη με σημαντικές δυνατότητες που αναβαθμίζουν την εμπειρία παιδιών και γονέων.

Προνόμια και συναλλαγές χωρίς έξοδα

Η νέα φυσική κάρτα του myAlpha Vibe έρχεται να δώσει λύση στο ζήτημα τόσο των καθημερινών συναλλαγών όσο και των ειδικών περιστάσεων, όπως μίας σχολικής εκδρομής, καθώς με τη χρήση της myAlpha Vibe Bonus Visa, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε οποιοδήποτε σημείο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καθώς το κόστος μετατροπής του ξένου συναλλάγματος είναι μηδενικό. Παράλληλα, η νέα κάρτα συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης Bonus της τράπεζας, προσφέροντας Bonus πόντους για κάθε συναλλαγή.

Τα παιδιά μπορούν να διαχειρίζονται την κάρτα μέσω της myAlpha Vibe εφαρμογής, να παρακολουθούν το ιστορικό των αγορών τους και να ελέγχουν το υπόλοιπο τους, ενώ ειδικά για μαθητές και μαθήτριες άνω των 15 ετών, η κάρτα μπορεί να μπει στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού τους.

Απόλυτος έλεγχος και ευελιξία για τον γονέα

Η κάρτα του myAlpha Vibe είναι μία επιπλέον λύση για το χαρτζιλίκι των παιδιών, διατηρώντας τα οφέλη της υπηρεσίας και για τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να φορτίσουν την κάρτα με έως 500 ευρώ το μήνα, είτε άμεσα είτε με πάγια εντολή σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται με ειδοποιήσεις για κάθε αγορά που πραγματοποιείται από την κάρτα. Όπως πριν έτσι και τώρα, οι συναλλαγές των παιδιών είναι ασφαλείς αφού παρέχεται η δυνατότητα αποκλεισμού σε καταστήματα/υπηρεσίες ακατάλληλες για ανηλίκους, όπως τυχερά παιχνίδια και κάβες, ενώ ο κηδεμόνας μπορεί να θέσει και όριο συναλλαγών ανά μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το myAlpha Vibe θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκιές γύρω από το drone της Λευκάδας – «Δεν είναι Magura», λέει η εταιρεία κατασκευής
Πολιτική

Σκιές γύρω από το drone της Λευκάδας – «Δεν είναι Magura», λέει η εταιρεία κατασκευής

Αύξηση σημειώνεται στις πωλήσεις ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση σημειώνεται στις πωλήσεις ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων

Μια «ηλεκτρισμένη» Κυριακή στον Λυκαβηττό με το All Star Party του “Τhis is Athens City Festival: Mοναδική VIP εμπειρία από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μια «ηλεκτρισμένη» Κυριακή στον Λυκαβηττό με το All Star Party του “Τhis is Athens City Festival: Mοναδική VIP εμπειρία από την Allwyn

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026
Ειδήσεις

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής

Alpha Bank: Πώς τροφοδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή την ακρίβεια στην Ελλάδα
Οικονομία

Alpha Bank: Πώς τροφοδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή την ακρίβεια στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ