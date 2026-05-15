ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις δομές Ειδικής Αγωγής - Πάνω από 540 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), λήξης σχολικού έτους 2023/2024. Η έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Ειδικά Νηπιαγωγεία - Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια - Ειδικά Λύκεια - Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια - Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/ΕΕΕΕΚ). Επίσης, περιλαμβάνονται τα Ειδικά Νηπιαγωγεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας παρατηρούνται τα ακόλουθα:

α) Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκαν από 304 σε 361 (18,8%) και από 165 σε 179 (8,5%) μονάδες, αντίστοιχα.

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 αυξήθηκε κατά 2,0% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ μειώθηκε κατά 4,7% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 αυξήθηκαν κατά 8,0% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 15,3% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 68,2% αποτελούσαν οι άρρενες και το 31,8% οι θήλεις.

δ) Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 40,4% και η αμέσως επόμενη η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 30,6%.

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,71 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2022/2023 ήταν 1 προς 2,37.

στ)Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,2% του μαθητικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 16,5%.

Στον πίνακα 1 και στο γράφημα 1 απεικονίζεται το πλήθος των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023/2024. Ακολουθούν πίνακες που παρουσιάζουν στοιχεία αναφορικά με τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το σχολικό έτος 2022/2023.