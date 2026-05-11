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ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 8,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:17 - 11 Μάι 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 8,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026.

H εξέλιξή του, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,3% έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ειδών ένδυσης, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

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Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαρτίου 2026

Ι. Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Μάρτιο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,3% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 24,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 5,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.

Από τη μείωση:

  • Κατά 1,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 5,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 14,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  • Κατά 3,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Νερού
  • Κατά 9,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων

IΙΙ. Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Φεβρουάριο 2026

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,1% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 7,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 0,7% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 0,01% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν τις ετήσιες μεταβολές του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Μεταποίησης, την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τις μηνιαίες μεταβολές του εποχικά διορθωμένου δείκτη.

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Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά των εποχικά διορθωμένων δεικτών επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, οι εποχικά διορθωμένες σειρές διαφέρουν από τις αντίστοιχες που δημοσιεύτηκαν στην προηγούμενη Ανακοίνωση.

Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν την εξέλιξη του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Κύριων Ομάδων Βιομηχανικών Κλάδων, καθώς και την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Δεικτών των Τομέων της Βιομηχανίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 12:25
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