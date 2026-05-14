Μείωση 4,6% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Απρίλιο – Άνοδος 18% στις μοτοσυκλέτες
13:29 - 14 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Μείωση 4,6% σημείωσε η κυκλοφορία αυτοκινήτων για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ταξινομήθηκαν 23.273 οχήματα έναντι 24.404 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Την ίδια ώρα, οι νέες κυκλοφορίες μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών κατέγράψαν άνοδο 18% σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το μήνα Απρίλιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.273 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 24.404 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,6%. Αύξηση 2,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Απρίλιο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2026 ανέρχονται σε 15.130 έναντι 15.658 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,4%. Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Απρίλιο του 2026, ανήλθε σε 8.704 έναντι 7.377 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18%. Μείωση 15,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2026 ανέρχονται σε 8.344 έναντι 7.037 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18,6%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 89.661 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 86.803 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%. Μείωση 0,5% είχε παρουσιάσει το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 ανέρχονται σε 52.992 έναντι 51.457 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,0%. Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026, ανήλθε σε 24.702 έναντι 22.407 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%. Μείωση 3,6% είχε παρουσιάσει το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 ανέρχονται σε 23.391 έναντι 21.236 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

Διαβάστε όλο το report της ΕΛΣΤΑΤ εδώ

