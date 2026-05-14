ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 11,4% έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 14,2% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 11,4%, τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 18,6

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,6%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 11,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 14,2%, τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 24,0%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,7%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 14,2%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: