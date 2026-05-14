ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζουν ανοδικά οι τιμές των αγροτικών προϊόντων – Άνοδος και στις εισροές

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αύξηση 8% κατέγραψε τον Μάρτιο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές των λαχανικών και κηπευτικών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών ενισχύθηκε κατά 4,5%, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος σε αναλώσιμα μέσα και πάγιο κεφάλαιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,0%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 5,2%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,0%, τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 9,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 5,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 6,8%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαρτίου 2025 με τον Μάρτιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,5%, τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,0%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026 δεν παρουσίασε μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025.