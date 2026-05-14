ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζουν ανοδικά οι τιμές των αγροτικών προϊόντων – Άνοδος και στις εισροές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:51 - 14 Μάι 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζουν ανοδικά οι τιμές των αγροτικών προϊόντων – Άνοδος και στις εισροές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αύξηση 8% κατέγραψε τον Μάρτιο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές των λαχανικών και κηπευτικών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών ενισχύθηκε κατά 4,5%, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος σε αναλώσιμα μέσα και πάγιο κεφάλαιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,0%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 5,2%.

rgfv_b6f1e.jpeg

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,0%, τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 9,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 5,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 6,8%.

tgf_a4b81.jpeg

tgfv_60d7b.jpeg

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαρτίου 2025 με τον Μάρτιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,5%, τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,0%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026 δεν παρουσίασε μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025.

thfv_029a3.jpeg

tgfv_ae8db.jpeg

tgfdc_3ff5b.jpeg

tgfv_3d9a7.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω του 2,10€ στη βενζίνη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω του 2,10€ στη βενζίνη

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις δομές Ειδικής Αγωγής - Πάνω από 540 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις δομές Ειδικής Αγωγής - Πάνω από 540 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα

Μείωση 4,6% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Απρίλιο – Άνοδος 18% στις μοτοσυκλέτες
Ειδήσεις

Μείωση 4,6% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Απρίλιο – Άνοδος 18% στις μοτοσυκλέτες

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω του 2,10€ στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ