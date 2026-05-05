Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ανανέωση των σιδηροτροχιών και την ανάπτυξη υποδομών 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να ξεκινούν από την Τρίτη 5 Μαΐου στο τμήμα «Αττική – Μεταξουργείο». Στο συγκεκριμένο διάστημα θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις βραδινές ώρες.

Ειδικότερα, από τις 5 έως και τις 21 Μαΐου, οι σταθμοί «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα διακόπτουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, στις 21:40, από Κυριακή έως Πέμπτη, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες πριν από το κανονικό ωράριο λήξης. Σημειώνεται ότι ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει σε λειτουργία για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) στο δρομολόγιο Κηφισιά – Πειραιάς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της Γραμμής 2 θα πραγματοποιούνται μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Σεπόλια» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30

από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32

από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33

από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:31

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:34

από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:36

από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:37

από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:39

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος», η οποία θα εξυπηρετεί το κοινό από τις 21:40 έως το τέλος της κυκλοφορίας, τις ίδιες ημέρες.

Στην κατεύθυνση προς «Αγ. Αντώνιος», το λεωφορείο θα ξεκινά από προσωρινή αφετηρία κοντά στην Ομόνοια (μεταξύ 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου) και θα πραγματοποιεί στάσεις σε «Μεταξουργείο», «Σταθμό Λαρίσης», «Κάδμου» και «Αγ. Αντώνιο».

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από «Αγ. Αντώνιος» προς «Ομόνοια», η διαδρομή περιλαμβάνει στάση στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στη «Κάδμου», στον «Σταθμό Λαρίσης» (επί της Δηληγιώργη), στην «Περοκέ» και καταλήγει ξανά στην Ομόνοια.

Οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν την επιβάρυνση που προκαλούν οι αλλαγές στο επιβατικό κοινό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης.