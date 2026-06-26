Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

Η Συντονιστική Επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταγγέλλοντας ότι οι παρατηρήσεις που είχε καταθέσει στη Βουλή δεν ελήφθησαν υπόψη και ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να τις παρουσιάσει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Όπως επισημαίνει, παρότι είχε αποστείλει από τις 17.6.2026 αναλυτικό υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το οποίο περιείχε επιφυλάξεις και αντιρρήσεις επί συγκεκριμένων διατάξεων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το νομοσχέδιο προχώρησε και υπερψηφίστηκε χωρίς να ενσωματωθούν οι προτάσεις της, ούτε να κληθούν εκπρόσωποί της για διευκρινίσεις.

Στο επίκεντρο της κριτικής της συντονιστικής επιτροπής βρίσκεται η ρύθμιση που αφορά δικηγόρους με έμμισθη εντολή οι οποίοι εκλέγονται σε θέσεις αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή θεωρεί ότι η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη παύση από τα καθήκοντά τους μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου οι δικηγόροι υπηρετούν στο ίδιο νομικό πρόσωπο του ΟΤΑ στον οποίο εκλέγονται.

Παράλληλα, αντιδρά στη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων νομικών συμβούλων των ΟΤΑ από πρόσωπα που δεν έχουν δικηγορική ιδιότητα, ακόμη κι αν διαθέτουν πτυχίο νομικής και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο τομέα. Όπως σημειώνει, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων συνδέεται αποκλειστικά με το δικηγορικό λειτούργημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις διατυπώνονται και για τη ρύθμιση που προβλέπει αναστολή του δικηγορικού επαγγέλματος για όσους τοποθετούνται σε θέσεις νομικών συμβούλων των ΟΤΑ, με την επιτροπή να υποστηρίζει ότι οι περιπτώσεις αναστολής προβλέπονται ήδη περιοριστικά από τη νομοθεσία και δεν δικαιολογείται νέα επέκταση.

Επιπλέον, η συντονιστική επιτροπή εκφράζει ενστάσεις για τη διάταξη που αφορά την υποχρεωτική κλήση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών σε δίκες σχετικές με τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή εργασιακών σχέσεων προσωπικού των ΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και να δημιουργεί σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εισαγωγή της προτιμησιακής ή εναλλακτικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, για την οποία η επιτροπή διατυπώνει σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τη συνταγματικότητά της και τη συμβατότητά της με τις αρχές της άμεσης και ανόθευτης λαϊκής έκφρασης, καθώς και της ισότητας της ψήφου.

Σύμφωνα με την ίδια, το νέο εκλογικό σύστημα ενδέχεται να δημιουργεί δυσχέρειες κατανόησης για τους εκλογείς και να επηρεάζει την καθαρότητα της λαϊκής βούλησης, ενώ εγείρονται ζητήματα ισοδυναμίας της ψήφου και αντιπροσωπευτικότητας.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επιμένει ότι οι παρεμβάσεις της δεν ελήφθησαν υπόψη στη νομοθετική διαδικασία και ζητά να επανεξεταστούν κρίσιμες διατάξεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.