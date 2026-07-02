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Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη
Πολιτική
12:06 - 02 Ιουλ 2026

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι η Δικαιοσύνη κινείται προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των δικογραφιών που αφορούν τις ενέργειες του Ρουβίκωνα εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, υπογραμμίζοντας ότι στη συνέχεια θα αξιολογηθεί σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας μπορούν να ενταχθούν οι συγκεκριμένες παραβατικές ενέργειες.

«Η Δικαιοσύνη, όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα προχωρήσει σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και στη συνέχεια να γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές οι παραβατικές μορφές. Θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει και πιστεύω ότι οι εισαγγελικές αρχές ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά όσον αφορά δήλωση του ότι ο Ρουβίκωνας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εγκληματική οργάνωση.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για δολοφονικές ενέργειες, σημειώνοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

«Είχαμε δολοφονικές απόπειρες και τελικά μία από αυτές κατέληξε σε δολοφονία. Το έργο της εξιχνίασης το έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική και όλοι ελπίζουμε οι δράστες να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ακόμη ότι η Πολιτεία δεν πρόκειται να επιτρέψει την επανεμφάνιση φαινομένων τρομοκρατίας στη χώρα.

«Η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, αν κάποιοι την έχουν στο μυαλό τους. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται συντριπτικά απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και υπάρχει μια αποφασισμένη Πολιτεία που δεν θα επιτρέψει να γυρίσουμε πίσω», τόνισε.

Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι η έντονη πόλωση και η τοξική ρητορική μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί ακραίες συμπεριφορές.

Όπως ανέφερε, όσοι χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς που καλλιεργούν μίσος και εχθροπάθεια, ακόμη και αν δεν επιδιώκουν την πρόκληση βίαιων ενεργειών, αντικειμενικά συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός επικίνδυνου κλίματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας τον δημόσιο λόγο της ως ιδιαίτερα τοξικό, ενώ αναφέρθηκε και σε δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, εκτιμώντας ότι αντίστοιχες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι από ποινικής πλευράς δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε επιθέσεις με γκαζάκια και άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

«Δεν χρειάζεται καμία εξίσωση γιατί είναι ήδη εξισωμένα. Τα γκαζάκια είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί και μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η τραγική κατάληξη της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη το αποδεικνύει», σημείωσε.

Ερωτηθείς για πληροφορίες περί επικείμενης νομοθετικής παρέμβασης του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πρωτοβουλία.

Τέλος, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον πολιτικό της αντίπαλο, ενώ εκτίμησε ότι στον κατακερματισμένο χώρο της αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει αυτή την περίοδο προβάδισμα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του πορεία και η επιλογή σύμπλευσης με ακραίες αντιλήψεις το έχουν οδηγήσει σε πολιτική υποχώρηση.

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