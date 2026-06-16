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Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί
Πολιτική
23:32 - 16 Ιουν 2026

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί

Reporter.gr Newsroom
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Απόλυτα σωστή χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Action 24, αναφορικά με την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού για την ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής του.

Ο υπουργός, σχολιάζοντας την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά για τον καταδικασθέντα της 17 Νοέμβρη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του», προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του υποστήριξε ότι «το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων».

Ο κ. Φλωρίδης στάθηκε επίσης στο ζήτημα της μεταμέλειας, σημειώνοντας: «Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί».

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