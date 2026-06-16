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Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS
Ειδήσεις
11:49 - 16 Ιουν 2026

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Reporter.gr Newsroom
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Τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης γνωστοποίησαν ότι από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώριση ή επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, προκειμένου να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματά τους.  

Μέσω της υπηρεσίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα τόσο για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 23 Ιουνίου.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ειδικότερα, απαιτείται η συμπλήρωση του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου, καθώς και του πρώτου γράμματος του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου και του μητρωνύμου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Αφού συνδεθούν στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα είτε να επιβεβαιώσουν τον ήδη δηλωμένο αριθμό κινητού είτε να προχωρήσουν σε αλλαγή του. Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας απαιτείται η πληκτρολόγηση ενός μοναδικού κωδικού επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος αποστέλλεται με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί από το 2021 και υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξή της εντάσσεται στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση μέσω SMS παρέχεται συμπληρωματικά προς τους υφιστάμενους τρόπους ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι θα μπορούν, όπως κάθε χρόνο, να αναζητήσουν τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία συμμετοχής, ενώ η σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί και στις σχολικές μονάδες.

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