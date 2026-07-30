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Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:08 - 30 Ιουλ 2026

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να οδηγήσουν σε αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων της αγοράς για τα έσοδα και την κερδοφορία της, ενώ λειτουργούν ως θετικό σήμα και για τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών.   

Σύμφωνα με την Autonomous Research, η σημαντική άνοδος της μετοχής πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται δικαιολογημένη, καθώς η ποιότητα των επιδόσεων επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές της τράπεζας.

Ισχυρή ώθηση από τα βασικά έσοδα

Η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινίασε τον κύκλο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη 336 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κατά 6% τη μέση πρόβλεψη της διοίκησης (company consensus), ή κατά 4% εάν αφαιρεθεί ένα έκτακτο θετικό στοιχείο στα έσοδα από προμήθειες.

Η υπέρβαση των εκτιμήσεων θεωρείται ιδιαίτερα ποιοτική, καθώς στηρίχθηκε κυρίως στη σημαντική ενίσχυση των βασικών εσόδων. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2026 τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) όσο και στα έσοδα από προμήθειες.

Μέρος αυτής της θετικής εικόνας αντισταθμίστηκε από υψηλότερες προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και από μια ήπια υποβάθμιση των σχετικών στόχων. Ωστόσο, ο στόχος για κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 0,90 ευρώ για το 2026 παρέμεινε αμετάβλητος.

Η Autonomous Research εκτιμά ότι οι ισχυρές επιδόσεις στα έσοδα θα οδηγήσουν τους αναλυτές σε ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεών τους για την κερδοφορία της τράπεζας. Παράλληλα, θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αποτελούν θετική ένδειξη και για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα. Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι η άνοδος της μετοχής πριν από τις ανακοινώσεις (+10% τον τελευταίο μήνα και +4,4% έναντι του δείκτη SX7E) ήταν απολύτως δικαιολογημένη.

Καθαρά έσοδα από τόκους πάνω από τις προβλέψεις

Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 3% τη μέση εκτίμηση των αναλυτών (494 εκατ. ευρώ), ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση 6%.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, που έφτασε το 5% από την αρχή του έτους έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου, στις νέες επενδύσεις περίπου 3 δισ. ευρώ σε ομόλογα κατά το πρώτο εξάμηνο, οι οποίες ενίσχυσαν τα επιτοκιακά έσοδα, αλλά και στη σημαντική αύξηση των καταθέσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους.

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου και τις εκτιμήσεις για υψηλότερα επιτόκια στην Ευρωζώνη, η διοίκηση αύξησε τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026 στα 2 δισ. ευρώ, από προηγούμενη πρόβλεψη 1,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμηση ότι κάθε μεταβολή κατά 25 μονάδες βάσης στα επιτόκια της Ευρωζώνης επηρεάζει τα ετήσια καθαρά έσοδα από τόκους κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Εκρηκτική άνοδος στις προμήθειες

Εξίσου ισχυρή ήταν η εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 251 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 212 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά 18%.

Στο ποσό περιλαμβάνεται έκτακτο έσοδο περίπου 10 εκατ. ευρώ από προμήθειες που σχετίζονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη και χωρίς αυτή τη θετική επίδραση, οι προμήθειες παρέμειναν περίπου 14% υψηλότερες από τις προβλέψεις.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η σημαντική αύξηση των εσόδων από το bancassurance μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα οποία αυξήθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν και η συμβολή της επενδυτικής τραπεζικής.

Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα έσοδα από προμήθειες το 2026 στα 850 εκατ. ευρώ ή πάνω από το 0,9% του ενεργητικού, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για περίπου 0,9%. Η Autonomous χαρακτηρίζει τον νέο στόχο συντηρητικό, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο οι προμήθειες ανήλθαν ήδη στα 462 εκατ. ευρώ.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 244 εκατ. ευρώ, περίπου 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες μεταβλητές αμοιβές προσωπικού, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι γενικές και διοικητικές δαπάνες κινήθηκαν χαμηλότερα.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34% κατά το πρώτο εξάμηνο, επιτρέποντας στη διοίκηση να επαναβεβαιώσει τον στόχο για επίπεδο κάτω από το 35% στο σύνολο του έτους.

Αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν περίπου 14% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Το οργανικό κόστος κινδύνου αυξήθηκε στο 0,6% των δανείων από 0,3% το πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω πρόσθετων προβλέψεων που συνδέονται με υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη, αλλά και εξαιτίας της αναθεώρησης των μακροοικονομικών παραδοχών που χρησιμοποιεί η τράπεζα στα μοντέλα υπολογισμού των προβλέψεων.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) αυξήθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1%, ενώ ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε στο 67% από 70%.

Πλέον η διοίκηση εκτιμά ότι το κόστος κινδύνου για το 2026 θα κινηθεί περίπου στο 0,6%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 0,5%.

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσαν επίσης λοιπές απομειώσεις ύψους 21 εκατ. ευρώ, οι οποίες συνδέονται κυρίως με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), καθώς και η αρνητική συμβολή των συγγενών εταιρειών.

Κεφαλαιακή θέση

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών (12,7%) και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Autonomous.

Η διοίκηση εκτιμά πλέον ότι ο δείκτης θα υπερβεί το 13% έως το τέλος του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για επίπεδο περίπου 13%.

Η αύξηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο προήλθε από την οργανική δημιουργία κεφαλαίου, η οποία αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη για διανομή του 57% των κερδών και την επέκταση του ισολογισμού.

Παράλληλα, ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,5%, επίπεδο κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από την εποπτική απαίτηση που ισχύει για το 2026.

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