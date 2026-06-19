Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε τρεις νέες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων για αντίστοιχες υποθέσεις από τις αρχές του 2026 να ανέρχεται πλέον στις 103.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν φωτιές που ξέσπασαν στις 18 Ιουνίου 2026 στις τρεις προαναφερθείσες περιοχές.

Στην πρώτη περίπτωση, στην Κοινότητα Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ένας άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά γύρω στις 15:10 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού ελαιώνα με τη χρήση γεωργικού μηχανήματος, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Η φωτιά κατέκαψε τρία στρέμματα αγροτικής γης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Στη δεύτερη υπόθεση, στην περιοχή «Άνυδρο» της Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Παιονίας στο Κιλκίς, ένας ημεδαπός προκάλεσε φωτιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό καταστροφέα, επίσης χωρίς να τηρήσει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης και ακόμη πέντε στρέμματα χορτολιβαδικής γης. Για το συμβάν ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του αυτοφώρου.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα, όπου ένας 78χρονος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε οικόπεδο και σε σταθμευμένα οχήματα κατά την προσπάθειά του να θέσει σε λειτουργία αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέδεσε την μπαταρία του οχήματος με φορτιστή, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια φωτιά. Από το περιστατικό κάηκαν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα και ξυλεία, ενώ δύο επιβατικά αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Και σε αυτή την περίπτωση ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο 78χρονος συνελήφθη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων φτάνει τα 456.810,13 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνεργασία με τις ανακριτικές υπηρεσίες του Σώματος, συνεχίζει τους ελέγχους με εντατικούς ρυθμούς και προχωρά άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας και αποφυγής εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή εστίες ανάφλεξης, προκειμένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές, φυσικό περιβάλλον και περιουσίες.