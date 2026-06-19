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Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής
Ειδήσεις
13:09 - 19 Ιουν 2026

Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής

Reporter.gr Newsroom
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Χρηματοδότηση ύψους 5.961.270 ευρώ εξασφάλισε ο δήμος Λέρου από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση σειράς έργων που αφορούν την αναβάθμιση υποδομών και δημοτικών υπηρεσιών στο νησί.  

Το χρηματοδοτικό πακέτο περιλαμβάνει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου του δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 2.457.000 ευρώ, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, με κόστος 655.200 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η προμήθεια επτά οικίσκων εξοπλισμένων με αυτόνομα συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, προϋπολογισμού 290.340 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού και αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών σωμάτων, έργο συνολικής αξίας 2.507.310 ευρώ, που αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η αγορά ενός ελαφρού φορτηγού τύπου 4×4 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης του δήμου Λέρου, με προϋπολογισμό 51.420 ευρώ.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συνεχούς στήριξης προς τη Λέρο και αναδεικνύει το θετικό επίπεδο συνεργασίας με τη δημοτική αρχή.

Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, ενισχύοντας τις βασικές υποδομές του νησιού, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος στους πολίτες.

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