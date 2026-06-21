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Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη
Ειδήσεις
12:28 - 21 Ιουν 2026

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Reporter.gr Newsroom
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Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου, ομολόγησε το πρωί της Κυριακής ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο όπου έθαψε της σορό της άτυχης γυναίκας.  

Μετά από έρευνες των αστυνομικών, βρέθηκε πράγματι το σώμα της σε προχωρημένη σήψη, ενώ στο σημείο προσήλθε και ο αδερφός της 45χρονης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει τους φόβους του πως κάτι κακό της είχε συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος – ο οποίος ήδη κρατείτο στο τμήμα για αδίκημα σχετικό με ναρκωτικά – ομολόγησε την πράξη του κατά τη διάρκεια της νύχτας και περιέγραψε λεπτομερώς τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας, ενώ στη συνέχεια οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, το οποίο απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε η γυναίκα.

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Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως είχε μαλώσει με τη 45χρονη το πρωί της 30ης Μαΐου, επειδή εκείνη του έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού που του νοίκιαζε, λέγοντάς του ότι το άφηνε αφρόντιστο. Υποστήριξε, δε, πως του απηύθυνε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

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Ωστόσο, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ισχυρισμός του καθ’ ομολογίαν δράστη δεν γίνεται πιστευτός και η προανάκριση αναζητεί άλλο υπόβαθρο ή κίνητρο στο έγκλημα, ενδεχομένος και προσωπικό.

Το οικονομικό κίνητρο φαίνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως.

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Παρότι το κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων που ερεύνησε το σπίτι του ενοικιαστή, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης, δεν εντόπισε εκ πρώτης όψεως ύποπτα ευρήματα και ο χώρος έμοιαζε σχολαστικά καθαρισμένος, οι ειδικοί βρήκαν μία κηλίδα που έμοιαζε με ίχνος αίματος. Το συγκεκριμένο εύρημα υποβλήθηκε σε εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανήκε στη Σταυρούλα, καθώς είχε ήδη συλλεχθεί γενετικό υλικό από συγγενικά της πρόσωπα για σκοπούς ταυτοποίησης.

Μετά τη σύλληψή του για διαφορετική υπόθεση, ο 43χρονος φέρεται να προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, παρουσιάζοντας διάφορες εκδοχές και ισχυρισμούς που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djejgdh8to6x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη στάση λειτούργησε σε βάρος του, καθώς όχι μόνο δεν απομάκρυνε τις υποψίες, αλλά αντίθετα συνέβαλε στην ενίσχυσή τους και στην ταχύτερη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δικογραφία βρίσκεται στο στάδιο της συμπλήρωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ ο 43χρονος πρόκειται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djejmsw4v3a1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2026 - 13:09
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