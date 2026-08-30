Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με μια 11χρονη από την Πολωνία, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων, όπου βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της.

Το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση παροχής πρώτων βοηθειών και ανάνηψης. Στο σημείο έσπευσαν τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της διακομιδής της 11χρονης στο Νοσοκομείο Χανίων. Για τη γρήγορη μεταφορά της, περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας προπορευόταν του ασθενοφόρου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ανοίγοντας τον δρόμο.

Για μία ώρα η προσπάθεια ανάνηψης

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, η 11χρονη έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στις 14:55, χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί του νοσοκομείου συνέχισαν για περίπου μία ώρα τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), επιχειρώντας να επαναφέρουν το παιδί.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 11χρονη δεν ανταποκρίθηκε και, σύμφωνα με την ενημέρωση του διοικητή, κατέληξε στις 16:00.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το κορίτσι βρέθηκε στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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