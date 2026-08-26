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Βερολίνο: Εκκενώθηκε συνοικία λόγω βόμβας του ΒΠΠ – 5.600 σπίτια εκτός ορίων ασφαλείας
Ειδήσεις
20:30 - 26 Αυγ 2026

Βερολίνο: Εκκενώθηκε συνοικία λόγω βόμβας του ΒΠΠ – 5.600 σπίτια εκτός ορίων ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης προχώρησαν την Τετάρτη οι γερμανικές αρχές στο Βερολίνο, μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε κανάλι της συνοικίας Νόικελν.

Η αστυνομία έδωσε εντολή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από περίπου 5.600 σπίτια, ενώ αποκλείστηκε περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο όπου εντοπίστηκε το πολεμικό κατάλοιπο.

Στη ζώνη ασφαλείας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οίκος ευγηρίας, καταφύγιο αστέγων και παιδικός σταθμός, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική για τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις δημοτικές αρχές.

Εντοπίστηκε στον πυθμένα καναλιού

Η βόμβα, βάρους περίπου 100 κιλών, εντοπίστηκε το πρωί στον πυθμένα καναλιού στην περιοχή Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλε, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους της συνοικίας.

Μετά τον εντοπισμό της, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην ανάσυρσή της από το νερό. Τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα και αναμένεται να μεταφερθεί με γερανό στην όχθη.

Εκεί θα αναλάβουν δράση οι ειδικοί πυροτεχνουργοί, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να την εξουδετερώσουν με ελεγχόμενο τρόπο.

Για αρκετές ώρες η επιχείρηση

Η διαδικασία εκκένωσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση της βόμβας και να κριθεί ότι η περιοχή είναι και πάλι ασφαλής.

Για τους κατοίκους που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις κατοικίες τους έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Η ανακάλυψη πολεμικών βομβών και άλλων εκρηκτικών καταλοίπων εξακολουθεί να αποτελεί συχνό φαινόμενο στη Γερμανία, περισσότερες από οκτώ δεκαετίες μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εργασίες και τα έργα υποδομής συχνά φέρνουν στην επιφάνεια μη εκραγέντα πυρομαχικά, τα οποία απαιτούν ειδικές επιχειρήσεις απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης.

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