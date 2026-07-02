Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Έκκληση για αιμοδοσία

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χαντζής, σύμφωνα με νέο ανακοινωθέν που εξέδωσε την Πέμπτη (3/7) η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αντιμετωπίζοντας μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Παράλληλα, η Κοινότητα απευθύνει έκτακτη έκκληση για αιμοδοσία, επισημαίνοντας ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 08:30 έως τις 15:30, στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, δηλώνοντας τα στοιχεία του ασθενούς («Αριστοτέλης Χαντζής») και ότι η αιμοδοσία αφορά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, με αίτημα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών.