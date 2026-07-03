Δούκας: Πρώτος τουριστικός προορισμός σε όλη τη χώρα η Αθήνα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε σήμερα (3/7) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για σειρά κρίσιμων ζητημάτων της επικαιρότητας μεταξύ των οποίων και για την πρόσφατη κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, για την τουριστική κίνηση στην Αθήνα, αλλά και για τα δημοσκοπικά ποσοστά που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μιλώντας στα Παραπολιτικά, και αναφερόμενος στην τουριστική περίοδο της Αθήνας ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι:

«Οκτώ εκατομμύρια τουρίστες θα έχει φέτος η Αθήνα. Πρώτος προορισμός σε όλη τη χώρα είναι πια η Αθήνα. Δεν είναι στάση για τα νησιά. Μένουν 3,5 μέρες κατά μέσο όρο και αυτή την περίοδο έχουμε καθημερινά πάνω από μισό εκατομμύριο τουρίστες. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος από το Μάιο έως τον Οκτώβριο γιατί είναι και οι Αθηναίοι και οι τουρίστες και πιέζονται πάρα πολύ οι υποδομές. Πιεζόμαστε κι εμείς, αλλά θα τα καταφέρουμε».

Παράλληλα, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και την πρωτοβουλία της ΤΕΧΑΝ και του ομίλου NextStep Media ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια:

«Σπουδαία δράση κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού. Το σκουπίδι έχει αξία, είναι και ανταποδοτική η ανακύκλωση. 1€ 33 τεμάχια, είναι πολύ μεγάλη η φτώχια στην πόλη μας, άρα το κάθε ευρώ μετράει. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταπόδοση και πιστεύω ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων ρωτήθηκε επίσης και για την πτώση της πολυκατοικία στα Πετράλωνα που σημειώθηκε εντός της εβδομάδας. Όπως είπε:

«Πήραμε έκτακτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να τους δώσουμε μια βοήθεια 3000€. Έχω έρθει σε επικοινωνία με την AirBNB θα τους φιλοξενήσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προσωρινά μέχρι να δούνε τι μπορούνε να κάνουνε. Πρέπει και η πολιτεία να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια γιατί θα μπλέξουν σε μια σειρά από δικαστικούς αγώνες με ασφαλιστικές εταιρείες οπότε εμείς είμαστε εδώ και βοηθάμε στην πρώτη ανακούφιση αλλά πρέπει και η πολιτεία να δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της», τόνισε ο κ. Δούκας και στο ίδιο φόντο πρόσθεσε ότι:



«Έχουν ελεγχθεί και τα άλλα κτήρια, νομίζω ότι τα πράγματα μάλλον είναι καλά στα γύρω κτήρια. Δε θα υπάρξει πρόβλημα».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο κ. Δούκας κλήθηκε να σχολιάσει και τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως στόχο τους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επεσήμανε:

«Το καταδικάζουμε. Η βία δεν έχει καμία θέση στην δημοκρατία όλοι καταδικάζουμε και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που όλοι καταδικάζουμε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την δολοφονική δράση για μικροπολιτικούς στόχους» σημείωσε ο κ. Δούκας και συμπλήρωσε ότι:



«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και πρέπει όλες αυτές τις δράσεις να τις καταδικάζουμε με τον πιο κάθετο και τον πιο σκληρό τρόπο γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε απίστευτες καταστροφές και σε δολοφονίες. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην κόρη για την μητέρα της».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε και για την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή. Όπως ενημέρωσε:

«Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, είναι στο νοσοκομείο στη ΜΕΘ. Ελπίζουμε ο άνθρωπος αυτός να διασωθεί και να δούμε και τι θα γίνει με την κοινότητα των Προσφυγικών. Να υπάρξει ένας διάλογος, να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε όλοι να ομονοήσουμε».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων ρωτήθηκε επίσης για τα δημοσκοπικά ποσοστά που παρουσιάζει την τελευταία περίοδο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Όπως ανέφερε:

«Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε μια συγκυρία που πιέζει πάρα πολύ τον δικό μας χώρο όμως πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας με δύναμη, με πάθος να κρατήσουμε την θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε. Υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση» δήλωσε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε:

«Πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη ορμή και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο δημόσιο λόγο μας, να είμαστε πολύ πιο καθαροί στα θέματα τα οποία θέτουμε. Για παράδειγμα να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας "καμία συγκυβέρνηση με την ΝΔ", το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής και να βάζουμε τα θέματα τα κοινωνικά. Βλέπω πια ότι οι ανισότητες είναι τρομακτικές και ο κόσμος έχει πρόβλημα να τα βγάλει πέρα».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις κάποιων ότι για την πτώση του ΠΑΣΟΚ φταίει ο Δούκας που διαφοροποιείται και ότι θα πρέπει να διωχθεί από το κόμμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε:

«Θα το ήθελε πάρα πολύ η ΝΔ αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι η σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση τον στόχο της πρώτης θέσης διότι μετά μπαίνουμε σε μια δύσκολη συγκυρία γιατί αν λες ότι δεν πάω για την πρώτη θέση τότε πολύ εύκολα μπορεί να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά».