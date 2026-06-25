Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται από το πρωί της Πέμπτης (25/06) ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος βρισκόταν σε απεργία πείνας επί 140 ημέρες, διαμαρτυρόμενος για τις εξελίξεις που αφορούν την Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ. Όπως αναφέρεται, ο απεργός πείνας παρουσίασε σοβαρή αναπνευστική επιβάρυνση λόγω πνευμονίας από εισρόφηση και χρειάστηκε υποστήριξη με συσκευή υψηλής παροχής οξυγόνου (High Flow), ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Νωρίτερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε σημειωθεί απότομη επιδείνωση της υγείας του, με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές στην αναπνοή.

Η κυβερνητική θέση για τα Προσφυγικά

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε αρχικά ο Αριστοτέλης Χαντζής να ξεπεράσει τον κίνδυνο για την υγεία του, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν επιθυμεί να συμβεί κάτι δυσάρεστο σε οποιονδήποτε άνθρωπο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των Προσφυγικών, υποστήριξε ότι πρόκειται για ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο και, κατ’ επέκταση, στους Έλληνες φορολογουμένους, τα οποία για πολλά χρόνια τελούσαν υπό κατάληψη. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην αξιοποίησή τους με σκοπό τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας για συγγενείς καρκινοπαθών ασθενών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία κοινωνικά αναγκαία και υποστήριξε ότι η απομάκρυνση των καταλήψεων αποτελεί υποχρέωση του κράτους, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του στις κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί ενάντια στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Ολοκληρώθηκε η απεργία πείνας

Την ίδια ώρα, μέλη της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια χθεσινής τους κινητοποίησης (24/6) στο Σύνταγμα τη λήξη της απεργίας πείνας τόσο του Αριστοτέλη Χαντζή όσο και της Suzon Doppagne.

Σε σχετική τοποθέτησή τους ανέφεραν ότι θεωρούν τον αγώνα επιτυχημένο, υποστηρίζοντας πως κατάφερε να συσπειρώσει ένα ευρύ δίκτυο αλληλεγγύης και αντίστασης απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές για τα Προσφυγικά.

Να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής συμπλήρωσε την Πέμπτη 140 ημέρες αποχής από τη λήψη τροφής και νοσηλευόταν από τη Δευτέρα (22/06) σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Β’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, είχε εμφανίσει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke, συνοδευόμενη από διπλωπία, διαταραχές βάδισης και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Η δεύτερη απεργός πείνας, Suzon Doppagne, η οποία βρισκόταν στην 55η ημέρα αποχής από τη σίτιση, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, με την κατάστασή της να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.