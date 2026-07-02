Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Ο Καναδάς σχεδιάζει να ανακοινώσει περίπου δέκα ιδρυτικά κράτη για τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς τράπεζας χρηματοδότησης της άμυνας κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία, σύμφωνα με την επικεφαλής διαπραγματεύτρια του εγχειρήματος, όπως δήλωσε στο Reuters.

Η πρωτοβουλία, που φέρει την ονομασία Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για τη δημιουργία μιας νέας συμμαχίας «μεσαίων δυνάμεων», η οποία θα ανταποκρίνεται στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στην αποδυνάμωση της παραδοσιακής διεθνούς τάξης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει το Reuters, στόχος της DSRB είναι να ενισχύσει την αμυντική θωράκιση των συμμαχικών χωρών, εξασφαλίζοντας έως και 100 δισ. στερλίνες (περίπου 133 δισ. δολάρια) σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση για αμυντικές επενδύσεις.

Η Ιζαμπέλ Ιντόν, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και διευθύνουσα σύμβουλος της Business Development Bank of Canada, δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με στόχο η Σύνοδος του ΝΑΤΟ να αποτελέσει το ορόσημο για την ανακοίνωση των ιδρυτικών μελών.

«Θέσαμε ως προθεσμία τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να παρουσιάσουμε τη λίστα των ιδρυτικών χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα περισσότερα από τα πρώτα μέλη αναμένεται να προέρχονται από την Ευρώπη, πέραν του Καναδά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες χώρες έχουν ήδη δεσμευθεί. Διευκρίνισε πάντως ότι η ανακοίνωση εξαρτάται από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά τις οικονομικές συνεισφορές των συμμετεχόντων.

Η Ιντόν αποκάλυψε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει δώσει σαφή πολιτική κατεύθυνση να μην καθυστερήσει η έναρξη του εγχειρήματος μέχρι να επιτευχθεί πλήρης συμμετοχή.

«Ο πρωθυπουργός μάς είπε να μην επιδιώξουμε την τελειότητα πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας. Να συγκεντρώσουμε τις χώρες που είναι ήδη έτοιμες να γίνουν ιδρυτικά μέλη και στη συνέχεια η συμμετοχή θα παραμείνει ανοιχτή», σημείωσε.

Το μεγάλο ζητούμενο: αξιολόγηση ΑΑΑ

Παρά τη δυναμική που καταγράφεται, η επιτυχία του σχεδίου εξακολουθεί να εξαρτάται από τη συμμετοχή ισχυρών οικονομιών, καθώς χωρίς αυτές θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση (ΑΑΑ), απαραίτητη για την άντληση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τον Καναδά, με την Ιντόν να εκτιμά ότι οι πιθανότητες ένταξης ανέρχονται περίπου στο 50%, ενδεχομένως σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αντίθετα, καμία άλλη χώρα της G7 δεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ένταξη, τουλάχιστον προς το παρόν.

Το Λουξεμβούργο η μοναδική δημόσια δέσμευση

Μέχρι στιγμής, το μοναδικό κράτος που έχει ανακοινώσει επισήμως τη συμμετοχή του είναι το Λουξεμβούργο, το οποίο θα φιλοξενήσει και την ευρωπαϊκή έδρα της νέας τράπεζας.

Ο ίδιος ο Κάρνεϊ δήλωσε πρόσφατα ότι υπάρχει πλέον «κρίσιμη μάζα» χωρών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, χωρίς όμως να κατονομάσει ποιες είναι αυτές.

Ανταγωνισμός από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Η DSRB καλείται να ανταγωνιστεί ήδη υφιστάμενα ευρωπαϊκά σχήματα χρηματοδότησης της άμυνας, όπως το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην προσέλκυση κρατών.

Οι χώρες που θα αποτελέσουν τους βασικούς μετόχους καλούνται να συνεισφέρουν κεφάλαια ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας τους.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η καναδική συμμετοχή θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι μικρότερες χώρες θα κληθούν να καταβάλουν ποσά μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ.

Επιφυλάξεις από Βρετανία και Γερμανία

Η Βρετανία εμφανίζεται μέχρι στιγμής απρόθυμη να ενταχθεί στο νέο σχήμα, καθώς προωθεί τη δική της πρωτοβουλία αμυντικής χρηματοδότησης (MDM) μαζί με την Ολλανδία και τη Φινλανδία.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πηγές, εξετάζονται σενάρια συνεργασίας ή ακόμη και συγχώνευσης των δύο εγχειρημάτων.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ η Ιντόν τόνισε πως οι επαφές με το Λονδίνο συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα.

Παράλληλα, η Γερμανία, η οποία αρχικά κρατούσε αποστάσεις, συμμετέχει πλέον στις συζητήσεις ως παρατηρητής, εξετάζοντας τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Στο τραπέζι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, την πρόταση έχουν επίσης εξετάσει η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, το Βέλγιο και η Ουκρανία, χωρίς ακόμη να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις.

Η Ολλανδία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στο κοινό εγχείρημα που αναπτύσσει με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φινλανδία.

Πέντε καναδικές πόλεις διεκδικούν την έδρα

Η ιδέα της DSRB κατατέθηκε το 2024 από ομάδα πρώην συμβούλων ασφαλείας του ΝΑΤΟ, απόστρατων ανώτατων αξιωματικών και τραπεζικών στελεχών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για αμυντικές δαπάνες αυξάνονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και της ενίσχυσης της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

Η Ιντόν ανέφερε ότι δεν αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η έδρα της νέας τράπεζας, με πέντε καναδικές πόλεις να διεκδικούν τη φιλοξενία της: το Τορόντο, το Μόντρεαλ, η Οτάβα, το Χάλιφαξ και το Βανκούβερ.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν ήδη κορυφαίοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων οι JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank και ING, καθώς και οι μεγαλύτερες τράπεζες του Καναδά.