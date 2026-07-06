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ΕΟΤ: Ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Γενική Διευθύντρια Αθηνά Σπακουρή
Ειδήσεις
15:19 - 06 Ιουλ 2026

ΕΟΤ: Ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Γενική Διευθύντρια Αθηνά Σπακουρή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Ανδρέας Φιορεντίνος ανακοινώνει ότι, από την 1η Ιουλίου 2026, καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας του ΕΟΤ αναλαμβάνει η κα Αθηνά Σπακουρή.      

Η κα Σπακουρή είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δημόσιων Πολιτικών» του ΕΚΠΑ και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Διαθέτει πλούσια διοικητική εμπειρία, καθώς υπηρετεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού από το 1992, έχοντας διατελέσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Υπηρεσίες Εξωτερικού του Οργανισμού. Μέχρι την ανάληψη των νέων της καθηκόντων υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Κύπρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και στην προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην κυπριακή αγορά.

Η ανάληψη των καθηκόντων της σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσπάθειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Οργανισμού, την αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του και την αποτελεσματική υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου, βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων της καθηκόντων, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ εύχεται στην κα Αθηνά Σπακουρή κάθε επιτυχία στο έργο της, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, με την εμπειρία, τις γνώσεις και το αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνουν, θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του έργου και της αποστολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού τουρισμού.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την απελθούσα αν. Γενική Διευθύντρια ΕΟΤ, κα Ελένη Μπιλίση, για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά της στον Οργανισμό και τη συνέπεια και αφοσίωση που υπηρέτησε τα καθήκοντα της.

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