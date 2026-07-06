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Συνάντηση ΠΑΣΟΚ με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς
Πολιτική
15:01 - 06 Ιουλ 2026

Συνάντηση ΠΑΣΟΚ με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (6/7) οι τομεάρχες του κύκλου Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου και Γιώργος Νικητιάδης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κινήματος για την ακρίβεια, τη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του εισοδήματος των πολιτών.        

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τιμές στα βασικά αγαθά, τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα, η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, καθώς και τα ευρύτερα προβλήματα που επηρεάζουν το τελικό κόστος για τον καταναλωτή. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις μεταφορές, την ενέργεια, την τραπεζική χρηματοδότηση, τη λειτουργία των ομίλων και των πολυεθνικών, αλλά και τις συνθήκες εργασίας για τους περίπου 120.000 εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές ανακοινώσεις και επικοινωνιακά μέτρα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Η τιμή στο ράφι είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς στρεβλώσεων στην οικονομία και απαιτείται συνολικό σχέδιο με ελέγχους, διαφάνεια, μείωση φορολογικών βαρών στα βασικά αγαθά, στήριξη της παραγωγής και ουσιαστική προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας.

Μετά τη συνάντηση, η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε:

«Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την Κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που συμβαίνει τώρα και στην Ελλάδα. Η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα του λαού και «τρώει» το εισόδημα των πιο φτωχών τάξεων.

Σήμερα είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η συζήτηση αφορούσε και τα πρόσφατα μέτρα που αποδείχθηκε ότι οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι μία ακόμη επικοινωνιακή φωτοβολίδα και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσής του σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ, διότι είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, με την εγγύηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ότι αυτό προφανώς θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

Το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στη τιμή στο ράφι. Το ζήτημα είναι η συνολική λειτουργία της οικονομίας. Είναι η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία, οι μεταφορές, η ενέργεια, το θέμα της εργασίας των 120.000 εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και των συνθηκών και της ανάγκης επένδυσης στους ανθρώπους αυτούς, όπως και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική λειτουργία των ομίλων και των πολυεθνικών, με το τραπεζικό σύστημα και τις επενδύσεις και βεβαίως το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά είδη και την λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το πρόβλημα είναι συνολικώς η λειτουργία της οικονομίας, που αποτυπώνεται στις τιμές του καταναλωτή και ουσιαστικά διαλύει την καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας».

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