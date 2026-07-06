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Θεοδωρικάκος: Το ΠΑΣΟΚ λέει συνειδητά ψέματα - Κακός σύμβουλος το άγχος για τις δημοσκοπήσεις
Πολιτική
15:09 - 06 Ιουλ 2026

Θεοδωρικάκος: Το ΠΑΣΟΚ λέει συνειδητά ψέματα - Κακός σύμβουλος το άγχος για τις δημοσκοπήσεις

Reporter.gr Newsroom
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«Είναι πραγματικά λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι το αυξημένο κόστος ζωής, από το οποίο δοκιμάζονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Μάλλον το άγχος για την δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο», ανέφερε σήμερα (6/7) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο:

«Η αλήθεια είναι η εξής: Χάρη στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που εκτάκτως επιβάλαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ένα μέτρο που ποτέ δεν πήρε το ΠΑΣΟΚ τις δεκαετίες που κυβέρνησε, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου.

Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστίμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα, όπως δεσμεύθηκαν οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας απέναντι στην πολιτεία.

Την πραγματικότητα αυτή περιγράφει με αναλυτικά στοιχεία η επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Ας την διαβάσουν, έστω και σήμερα, οι εκπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να σταματήσουν να λένε συνειδητά ψέματα στους Έλληνες, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί.

Την Πέμπτη θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να έχει ακούσει κάτι για αυτήν την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών και να την υποστηρίξει».

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