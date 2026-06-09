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ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:53 - 09 Ιουν 2026

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Υψηλή παραμένει η ζήτηση για τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων στην Ελλάδα και για το 2026, όπως προέκυψε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026 με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας.

Η συνεχής άνοδος και η διαρκώς εντεινόμενη δυναμική του ελληνικού συνεδριακού τουρισμού καταγράφηκε και στην ετήσια αναφορά για το 2025 της ICCA (International Congress and Convention Association), σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση παγκοσμίως και στην 12η θέση στην Ευρώπη ως προς τη διοργάνωση και φιλοξενία διεθνών συνεδρίων, με την Αθήνα να επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της στον συνεδριακό τουρισμό, κατακτώντας την 12η θέση στην Ευρώπη και τη 17η παγκοσμίως και τη Θεσσαλονίκη να διατηρεί τη θέση της στον χάρτη των διεθνών συνεδριακών προορισμών, καταλαμβάνοντας την 31η θέση στην Ευρώπη.

Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών των αρμόδιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και της στοχευμένης στρατηγικής του ΕΟΤ για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα των συνεδρίων.

Η ελληνική συμμετοχή

Το περίπτερο του ΕΟΤ φιλοξένησε 29 συνεκθέτες, μεταξύ των οποίων τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, τα Γραφεία Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων HATTA καθώς και κορυφαίους DMCs και ξενοδοχεία με συνεδριακές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, επαγγελματίες επισκέπτες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Μέση Ανατολή ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του ΕΟΤ και των συνεκθετών για τα πλεονεκτήματα της διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων στην Ελλάδα σε ομαδικές παρουσιάσεις ή B2B συναντήσεις, στις οποίες η χώρα μας προβλήθηκε ως ιδανικός προορισμός διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε, επίσης, το cocktail networking event «Mix Business and Flavour», που υλοποίησε στο ελληνικό περίπτερο η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας σε συνεργασία με την σύμπραξη «Greek Meetings Alliance», στη διάρκεια του οποίου οι προσκεκλημένοι buyers, θεσμικοί εκπρόσωποι για τον MICE τουρισμό και εκπρόσωποι της γερμανικής αγοράς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν cocktails με χαρακτηριστικά ελληνικά ποτά όπως μαστίχα και τσίπουρο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη, Σοφία Χολή.

Η ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης 2026 σε αριθμούς

Σημαντική στιγμή της έκθεσης ήταν, εξάλλου, η καθιερωμένη βραδιά Gala Dinner & Awards, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Sheraton Frankfurt Airport για τη βράβευση επιλεγμένων εκπροσώπων της συνεδριακής αγοράς και προορισμών, με κριτήριο την καινοτομία, τη ανάληψη κοινωφελών δράσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στη φετινή διοργάνωση της ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης, που συγκαταλέγεται παγκοσμίως μεταξύ των μεγαλύτερων εκθέσεων για τις επαγγελματικές συναντήσεις, τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις και τα ταξίδια κινήτρων, συμμετείχαν συνολικά 2.900 εκθέτες από 100 χώρες, περισσότεροι από 13.500 διεθνείς επισκέπτες και πάνω από 4.700 buyers. Παράλληλα, έγιναν 73.000 προγραμματισμένες συναντήσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Η επόμενη έκθεση ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Μαΐου 2027.

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