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Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις &amp; Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20:10 - 29 Ιουν 2026

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

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Για μια απαραίτητη  επένδυση των 7,22 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ κάνει λόγο το Υπ. Τουρισμού με αιχμή το έργο που περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλαπλών αλληλοεξαρτώμενων εργαλείων. Σε αυτά συγκαταλέγονται το νέο portal VisitGreece.gr, η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά, καθώς και οι έξυπνοι βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Trip Planner και AI Chatbot) για την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Παράλληλα, ενσωματώνει έναν Ψηφιακό Γεωγραφικό Χάρτη 15.000 τεκμηριωμένων σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και δράσεις ψηφιακής διάσωσης και ανάδειξης του ιστορικού αρχείου του ΕΟΤ μέσω ενός 3D Διαδραστικού Μουσείου και της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας Visit Greece AR App. Η πρωτοποριακή αυτή υποδομή ολοκληρώνεται στο backend από προηγμένα συστήματα Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) και ψηφιακής διαχείρισης των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

1. Τι ακριβώς είναι το έργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΟΤ και τι περιλαμβάνει;

Πρόκειται για το πλέον σύνθετο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα ψηφιακών υποδομών στην ιστορία του ελληνικού δημόσιου τουρισμού, το οποίο συγκροτεί ένα ενιαίο, διαλειτουργικό οικοσύστημα εθνικής εμβέλειας. Το έργο περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλαπλών αλληλοεξαρτώμενων εργαλείων, στα οποία συγκαταλέγονται το νέο portal VisitGreece.gr, η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά, καθώς και οι έξυπνοι βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Trip Planner και AI Chatbot) για την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Παράλληλα, ενσωματώνει έναν Ψηφιακό Γεωγραφικό Χάρτη 15.000 τεκμηριωμένων σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και δράσεις ψηφιακής διάσωσης και ανάδειξης του ιστορικού αρχείου του ΕΟΤ μέσω ενός 3D Διαδραστικού Μουσείου και της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας Visit Greece AR App. Η πρωτοποριακή αυτή υποδομή ολοκληρώνεται στο backend από προηγμένα συστήματα Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) και ψηφιακής διαχείρισης των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Ποια είναι τα αντικείμενα που καλύπτει ο προϋπολογισμός του έργου;

Η κλίμακα, ο όγκος των τεχνολογικών απαιτήσεων και η ανάγκη ταυτόχρονης ανάπτυξης πολλαπλών συστημάτων αιτιολογούν πλήρως την επένδυση των 7,22 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σε αντίθεση με μεμονωμένα έργα του παρελθόντος, εδώ δεν είχαμε μια αποσπασματική ανάπτυξη. Απαιτήθηκε η ταυτόχρονη σχεδίαση, ο κώδικας και η ενοποίηση συστημάτων που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), Big Data Analytics και 3D Immersive περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας παράλληλα κοινό Design System και απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Πέρα όμως από την απαιτητική τεχνολογική υποδομή, ο προϋπολογισμός αντανακλά και την παραγωγή ενός πρωτοφανούς όγκου περιεχομένου, καθώς για την εύρυθμη λειτουργία του οικοσυστήματος δημιουργήθηκε, ψηφιοποιήθηκε και μεταφράστηκε ένας τεράστιος πλούτος κειμενικού και πολυμεσικού υλικού –όπως βίντεο, ηχητικές αφηγήσεις, 3D μοντέλα και πανοράματα 360°– που τροφοδοτεί οριζόντια όλες τις εφαρμογές. Κάθε ένα από τα υποσυστήματα αποτελεί από μόνο του ένα μεγάλο έργο υποδομής, ενώ η ενοποίησή τους, σε συνδυασμό με αυτή την τεράστια παραγωγή περιεχομένου, δημιουργεί ένα μόνιμο εθνικό ψηφιακό κεφάλαιο για τη χώρα. Επιπλέον συγκροτήθηκαν εξειδικευμένα συνεργεία που όργωσαν όλη τη χώρα για να συγκεντρώσουν όλο το ψηφιακό περιεχόμενο (φώτο βίντεο κλπ.) που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς του έργου. Επιπρόσθετα όλο το κειμενικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε (αλλά και υφιστάμενο που ήταν μόνο στα Αγγλικά) μεταφράστηκε σε 5 γλώσσες από πιστοποιημένους μεταφραστές. Περίπου 500.000 λέξεις μεταφράστηκαν σε 5 γλώσσες.

3. Πολλά δημόσια ψηφιακά έργα εγκαταλείπονται μετά την παρουσίασή τους. Ποια είναι η πρόνοια για την «επόμενη μέρα» αυτού του έργου;

Η σύμβαση έχει προβλέψει ρητά αυτόν τον κίνδυνο. Με το πέρας της υλοποίησης ξεκινά άμεσα η φάση της διετούς υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα με την συγκρότηση ειδικής ομάδας υποστήριξης για το Visit Greece. Οι ανάδοχοι δεσμεύονται για την τεχνική παρακολούθηση, την ασφάλεια, την επικαιροποίηση του περιεχομένου και τις αναβαθμίσεις του συστήματος. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας καθ' όλη τη διάρκεια της διετίας, με σκοπό το να καταστεί ο Οργανισμός να καταστεί απόλυτα αυτόνομος και ικανός να διαχειρίζεται και να εξελίσσει το ψηφιακό οικοσύστημα.

4. Πώς διασώζεται η ιστορική μνήμη του ελληνικού τουρισμού μέσα από την πλατφόρμα;

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δύο αλληλένδετων εργαλείων: του Ψηφιακού Αποθετηρίου και του Ψηφιακού Διαδραστικού Μουσείου Τουρισμού. Ψηφιοποιήθηκαν, αρχειοθετήθηκαν και διασώθηκαν χιλιάδες ιστορικά τεκμήρια του ΕΟΤ (μοναδικές αφίσες, φωτογραφίες, έντυπα και φιλμ). Αυτός ο θησαυρός γίνεται προσβάσιμος στο κοινό, ενώ παράλληλα, μέσα από το 3D Διαδραστικό Μουσείο, ο χρήστης πλοηγείται απευθείας από τον υπολογιστή του, βιώνοντας την εξέλιξη του ελληνικού τουριστικού brand από το 1950 έως σήμερα.

5. Πώς ενσωματώνεται η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση του επισκέπτη;

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στην καρδιά των νέων ψηφιακών εφαρμογών μεσω του AI Recomendation Chatbot και του Εικονικού Τουριστικού Γραφείου. Το σύστημα λειτουργεί σε δύο επίπεδα: το Chat Mode για τον σχεδιασμό ταξιδιού και το InfoDesk Mode για έγκυρες, πιστοποιημένες πληροφορίες (Visa, ακτοπλοϊκά, προσβασιμότητα). Επιπλέον ανασχεδιάστηκε και ενσωματώθηκε το app mAI Greece στο νέο app του Visit Greece . Σε αυτό και υπερβαίνοντας το παραδοσιακό γραπτό κείμενο, ο ψηφιακός βοηθός διαθέτει πλέον μικρόφωνο και φωνητική διάδραση (speech-to-text / text-to-speech) σε συνεργασία με την elevenlabs. Ο επισκέπτης μπορεί να μιλήσει φυσικά στη γλώσσα του, να θέσει ερωτήσεις και να ακούσει τις απαντήσεις, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα την προσβασιμότητα και την αμεσότητα στην παροχή αξιόπιστης πληροφορίας.

6. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία για το μέγεθος της τεχνικής υλοποίησης σε επίπεδο υποδομών και διαχείρισης δεδομένων;

Η τεχνική στιβαρότητα του έργου αποδεικνύεται από την ανάπτυξη περισσότερων από 500.000 γραμμών κώδικα, η οποία εξασφαλίζει ένα ταχύτατο, ασφαλές και πλήρως επεκτάσιμο περιβάλλον. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η διαχείριση και η απόλυτα ασφαλής μετάπτωση 80 Terabytes ψηφιακών δεδομένων πολυμεσικού υλικού όλων των κατηγοριών. Ο κολοσσιαίος αυτός όγκος περιλαμβάνει τόσο το νέο υλικό υψηλής ανάλυσης όσο και τη μετάπτωση δεδομένων από την παλαιότερη πύλη του ΕΟΤ, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη συνέχεια της ψηφιακής παρουσίας του Visit Greece και δημιουργώντας το μεγαλύτερο ενοποιημένο εθνικό ψηφιακό αποθετήριο για τον ελληνικό τουρισμό. Όλη η υποδομή του έργου πλέον φιλοξενείται στην Εθνική υποδομή φιλοξενίας G Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

7. Αναφερθήκατε σε 15 βιωματικές θεματικές διαδρομές. Ποιο είναι το σκεπτικό του σχεδιασμού τους και πώς συνδέονται με τον εθνικό στόχο του 12μηνου τουρισμού;

Οι 15 βιωματικές θεματικές διαδρομές σχεδιάστηκαν κατόπιν ενδελεχούς μελέτης με σκοπό να αναδείξουν τις πιο «αθέατες πλευρές» της Ελλάδας, εστιάζοντας με έμφαση σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, η δράση αυτή υπηρετεί έμπρακτα τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από αυτές τις προτεινόμενες διαδρομές επιτυγχάνεται η ορθολογική διάχυση των επισκεπτών σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και η αποσυμφόρηση των κορεσμένων περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας και κατά τη διάρκεια της χαμηλής εποχικής περιόδου.

8. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και τι γίνεται με το GDPR;

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ασφαλή μετάπτωση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, ενώ το οικοσύστημα είναι δομημένο ως ενιαία και ασφαλής ψηφιακή υποδομή. Για τις απαντήσεις σε πρακτικά ταξιδιωτικά ζητήματα, το InfoDesk λειτουργεί ως θεσμικό εργαλείο του ΕΟΤ, άρα η διαχείριση δεδομένων και περιεχομένου γίνεται με σαφείς διαδικασίες συμμόρφωσης και ελέγχου.

9. Τι αλλάζει πρακτικά για τον επισκέπτη;

Η ταξιδιωτική εμπειρία αναβαθμίζεται ριζικά με το νέο VisitGreece portal και app, προσφέροντας στον επισκέπτη μια απόλυτα προσωποποιημένη περιήγηση. Πρακτικά, ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει άμεσα το ταξίδι του μέσω του AI Trip Planner, να πλοηγηθεί με χρήση του GPS της συσκευής του και να ενημερωθεί live για εκδηλώσεις. Η διάδραση γίνεται ψηφιακά φυσική με το φωνητικό AI Chatbot) για έγκυρες απαντήσεις με τη σφραγίδα του ΕΟΤ, ενώ η σχέση με το πολιτιστικό απόθεμα γίνεται καθηλωτική μέσω του Visit Greece AR App, που προσφέρει την αναπαράσταση 3D μοντέλων και ανάγλυφων, βρισκόμενος επιτόπου είτε εξ αποστάσεως. Τέλος, ο ταξιδιώτης αποκτά τη δική του φωνή, υποβάλλοντας τις αναμνήσεις του στο Blog με την υποστήριξη των έξυπνων εργαλείων του Travelers Stories.

10. Τι νέο πολυμεσικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο του έργου?

  • 11.000 φωτογραφίες

  • 3.000 σημεία ενδιαφέροντος

  • 102 promo videos

  • 52 storytelling videos για τον διαδραστικό χάρτη

  • 8.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια

  • 1.000 νέα κείμενα τουριστικού περιεχομένου

  • 15 θεματικές διαδρομές

  • 15.000 τεκμηριωμένα σημεία για το εθνικό, τουριστικό ψηφιακό απόθεμα

  • 52 3D αναπαραστάσεις τοποσήμων

  • 52 AR επιλεγμένα σημεία για AR (επαυξημένη πραγματικότητα) εμπειρία

  • 22 τρισδιάστατες αναπαραστάσεις γεωγραφικών αναγλύφων

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