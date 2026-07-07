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Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets
Ειδήσεις
14:30 - 07 Ιουλ 2026

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά ψηφιακού εκσυγχρονισμού εισέρχεται η Τροχαία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων καταργείται σταδιακά και αντικαθίσταται από ειδικές φορητές συσκευές (tablets και smartphones), μέσω των οποίων οι τροχονόμοι θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τους ελέγχους και τη βεβαίωση των παραβάσεων.

Πιο αναλυτικά, η νέα διαδικασία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της τροχαίας.

Από το χαρτί στην ψηφιακή καταγραφή

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, μέχρι σήμερα η διαδικασία βασιζόταν στη χειρόγραφη καταγραφή της παράβασης από τον τροχονόμο, ενώ στη συνέχεια το προσωπικό της υπηρεσίας προχωρούσε στην καταχώρισή της στο πληροφοριακό σύστημα. Η πρακτική αυτή συχνά οδηγούσε σε καθυστερήσεις, λάθη ή ακόμη και ακυρώσεις, ενώ οι πολίτες έπρεπε να επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Τροχαίας για να υποβάλουν ενστάσεις και να εξοφλούν τις κλήσεις μέσω των ταμείων των δήμων ή των ταχυδρομείων.

Με το νέο ψηφιακό σύστημα, η διαδικασία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Οι παραβάσεις καταχωρίζονται άμεσα, ενώ οι αστυνομικοί μπορούν, μέσω μιας μόνο αναζήτησης, να ελέγχουν αν ένα όχημα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη, αν έχει περάσει επιτυχώς από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), καθώς και αν η άδεια οδήγησης βρίσκεται σε ισχύ.

Ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση

Η νέα πλατφόρμα εισάγει και τη δυνατότητα ψηφιακής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, καθώς σε περιπτώσεις που προβλέπεται σχετική κύρωση, η άδεια δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

Παράλληλα, οι κλήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη, ενώ οι παραβάτες θα ενημερώνονται μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επιπλέον, οι ενστάσεις και τα σχετικά αιτήματα θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της Τροχαίας.

Χρυσοχοΐδης: Γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο αξιόπιστοι και πιο διαφανείς

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος του έτους η Ελλάδα θα καταγράψει υψηλότερη θέση στους διεθνείς δείκτες που αξιολογούν την ασφάλεια και την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι το προσωπικό της Τροχαίας έχει τριπλασιαστεί μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι σε μια χώρα που εξακολουθεί να καταγράφει υψηλό αριθμό θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το 2025 καταγράφηκε σημαντική βελτίωση, καθώς οι θάνατοι στην άσφαλτο μειώθηκαν κατά περίπου 150 σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αφενός στην εντατικοποίηση των ελέγχων από την Τροχαία και αφετέρου στην εφαρμογή του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Χρειαζόμαστε σύγχρονα εργαλεία για να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο αξιόπιστοι και πιο διαφανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η προμήθεια των νέων συσκευών συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Περισσότερα από 400 νέα tablets

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε επίσης ότι στον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας προστίθενται περίπου 400 ακόμη tablets. Από αυτά, τα 250 θα διατεθούν στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα 60 στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ τα υπόλοιπα θα ενισχύσουν την Άμεση Δράση, η οποία επίσης βεβαιώνει τροχονομικές παραβάσεις κατά την καθημερινή της δράση.

Όπως υπογράμμισε, ο νέος εξοπλισμός αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων και πόλεων.

Εντατικοποίηση των ελέγχων

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων, επισημαίνοντας ότι μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του έτους πραγματοποιήθηκαν περίπου 720.000 αλκοτέστ. Όπως είπε, κάθε Σαββατοκύριακο διενεργούνται περίπου 42.000 έως 45.000 έλεγχοι αλκοόλης, γεγονός που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση προστατευτικού κράνους έχουν αποδώσει, σημειώνοντας ότι πλέον σχεδόν όλοι οι οδηγοί και συνεπιβάτες δικύκλων συμμορφώνονται με τη σχετική υποχρέωση.

Ο εξοπλισμός μέσω χορηγίας

Σημειώνεται ότι ο νέος τεχνολογικός εξοπλισμός αποκτήθηκε μέσω χορηγίας των εταιρειών Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.και Nova Telecommunications & Media Μονοπρόσωπη Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

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