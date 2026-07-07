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Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο
Πολιτική
14:14 - 07 Ιουλ 2026

Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το ζήτημα της παράνομης αλιείας στο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επικαλείται στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, στην οποία παρέστη και ο ίδιος. Όπως τονίζει «οι Έλληνες ψαράδες μου περιέγραψαν μια κατάσταση καταστροφής. Τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπαίνουν στα ελληνικά νερά με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ψαρεύουν και τα πουλάν μετά στην Ελλάδα ως τουρκικά. Πάνω από εβδομήντα τόνοι μπακαλιάρου πωλούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία. Πρέπει να αντιδράσουμε. Υπάρχουν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν προϊόντα παράνομης αλιείας».

Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη, υπάρχει πλήθος καταγγελιών και καταγραφών που επιβάλλουν την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1005/2008 περί του κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Ο Κανονισμός ορίζει ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αλιείας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης αλιείας από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλιέων δεν είναι ούτε μονομερής, ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση. Γι' αυτό προσφεύγουμε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και ζητούμε απ' την Επιτροπή μέτρα. Το ίδιο καλούμε να πράξει και η Ελληνική Κυβέρνηση», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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