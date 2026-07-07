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Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:17 - 07 Ιουλ 2026

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του νόμου 5293/2026 «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», με την οποία το Δημόσιο παύει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα.

Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει.

Η διάταξη που ψηφίστηκε (άρθρο 12 του νόμου 5293/2026), τον οποίο εισηγήθηκε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ορίζει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικέςδιεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες, όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα δυνάμει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες τηρούνται τα κτηματολογικά στοιχεία και οι φάκελοι των διανομών. Η εγκύκλιος καθορίζει ποιες περιπτώσεις καλύπτονται, ποια έγγραφα αρκούν για να αποδείξει ο πολίτης το δικαίωμά του και πώς θα κινηθεί η Διοίκηση, ώστε να μην ξαναβρεθεί κανείς αντιμέτωπος με το ίδιο το κράτος για τη δική του γη. Οι υπηρεσίες αυτές καλούνται επίσης να χορηγούν αμελλητί τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα που ζητά ο πολίτης.

Στο εξής, ο πολίτης που έχει στα χέρια του τον προσωρινό τίτλο, τη διοικητική πράξη παραχώρησης, τους πίνακες της διανομής ή τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, μπορεί να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του χωρίς να σύρεται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες.Επίσης, όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται ενώ προβλέπεται ότι στο Κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το νόμο 5293/2026 δίνουμε πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Έχω επισημάνει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν. Προχωρούμε με ταχύτητα και συνέπεια στην εφαρμογή του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου, έχοντας ως γνώμονα ότι οι πολίτες πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υπήκοοι».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Με την εγκύκλιο που εκδίδουμε σήμερα εφαρμόζουμε άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Χιλιάδες άνθρωποι που καλλιεργούν και κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν από το ίδιο το Δημόσιο δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες δικαστικές διεκδικήσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι ένα κράτος που λύνει προβλήματα, προστατεύει την αγροτική περιουσία των πολιτών και υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου».

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